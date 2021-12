Változás a SZÉP-kártyáknál: fontos információt közölt a kormány

2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig mindegyik Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni - hívta fel a figyelmet a kormány csütörtöki közleményében.

Orbán Viktor egy hete a Facebook-on jelentette be, hogy jövő februártól már az élelmiszerekért is fizethetünk SZÉP-kártyával. Múlt héten meg is jelent az erről szóló rendelet, maga a döntés nem aratott nagy sikert a szállásadók körében.

A kormány a csütörtöki tájékoztatójában kiemelte: a kormány megteremette annak lehetőségét, hogy a vendéglátás alszámláról 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig lehet hideg élelmiszerre költeni.

"Ugyanakkor mivel az alszámlák (szálláshely, vendéglátás, és szabadidő zsebek) közötti átjárhatóság 2022. december 31-ig megmarad, ezért valójában mindegyik alszámláról lehet hideg élelmiszert vásárolni. Természetesen a korábban célként kijelölt szolgáltatások (szálláshely-, vendéglátás és szabadidő szolgáltatások) vásárlása továbbra is zavartalanul minden alszámláról megvalósítható" - tisztázták.

"Mind a három alszámlán lévő teljes pénzösszeg felhasználható hideg élelmiszer vásárlásra függetlenül attól, hogy mikor került az beutalásra.

A vendéglátás alszámlára legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit lehet maximum hideg élelmiszerre költeni.

Az újonnan és a már korábban beutalt összegeket egyaránt fel lehet használni mind a három alszámla esetén hideg élelmiszer vásárlásra" - tették hozzá.

"A személyi jövedelemadóról szóló törvény, a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet és a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet együttesen kell értelmezni a SZÉP-kártyáról történő hideg élelmiszer vásárlásakor" - tette hozzá a kormányzati tájékoztató.

A Népszava csütörtöki cikkében írt arról, hogy a SZÉP-kártyákat érintő módosítás azt a célt is szolgálja, hogy

a vásárlók a választások előtt ne érezzék égetőnek a szavazók a rohamos élelmiszerár-drágulást.

A lap azt is megjegyezte, hogy a változás kárvallottjai a szállodák és a vendéglátás lehet, mivel a bevételeik jelentős része származott a kártyákból.

Azt is érdekes lesz látni, hogy a kereskedők a februártól induló 4 hónapra mennyiben fognak átállni a SZÉP-kártya elfogadásának lehetőségére. A 444 forrásai szerint most sokan számolgatják, hogy ez megéri-e nekik vagy sem. "Az elfogadóhelynek tranzakciónként a beváltási forgalom 3,6 százalékát, de legalább 12 forint jutalékot kell fizetnie abban az esetben, ha nála SZÉP-kártyával fizettek – az elfogadóhely a díjjal csökkentett összeget fogja megkapni" - mutatott rá a portál.

