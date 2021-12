Nem ússzák meg az egészségügyi dolgozók a hálapénz ellenőrzéseket

Sokféle orvosi területen végeztek a hatóságok az elmúlt egy évben korrupciós és más bűncselekményeket miatt felderítéseket, amely során 42 esetben intézkedniük is kellett.

Váradi Piroska rendőrezredes a hálapénz-tilalmat is ellenőrző Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetője a Népszavának azt nyilatkozta, hogy a reumatológiától elkezdve a nőgyógyászaton át a sportorvosi és pszichiátria vizsgálatokig folytattak bűnfelderítéseket. Az egészségügyi dolgozókkal szemben különböző korrupciós és más bűncselekmények miatt az elmúlt egy évben 42 olyan eset volt, amikor vagy feljelentéssel éltek, vagy nyomozást kezdeményeztek.

Megjegyezte, hogy az egészségügyi korrupciós helyzetekben

különbséget kell tenni a klasszikus hálapénz és a közszolgáltatásokért kikövetelt összegek átvétele között.

Az említett 42 esetben elenyésző volt a klasszikus hálapénz aránya.

Nagyon sok jelzés érkezik a hatósághoz állampolgároktól és az egészségügyi dolgozóktól is. A bejelentések alapvetően bűnügyi információkat tartalmaznak, így rájuk nem a közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályok érvényesek. A megbízhatósági vizsgálat során feltárták azt is, hogy milyen összegeket ajánlanak az egészségügyi dolgozóknak. A mérték több tényezőtől is függhet, de általában 20 ezertől 100 ezer forintig, de van, ahol ennél nagyobb az összeg.

Megdöbbentőként említette, hogy találkoztak olyan esettel is, amikor komplett bűnszervezetben segítettek hozzá hamis védettségi igazolványokhoz egészségügyi dolgozók pácienseket. Ez azért is nagyon veszélyes, mert az illető, aki oltás nélkül jut védettségi igazolványhoz, még közegészségügyi kockázatot is jelent, veszélyezteti mások egészségét.

A szándékos bűncselekmények elkövetésének a büntetőjogi mellett van munkajogi következménye is.

Az illető munkaviszonya azonnal megszűnik és a törvényben előírt időtartam leteltéig, legtöbbször hosszú évekig, nem is tud elhelyezkedni a közellátásban. Azaz, ha egyszer valaki lebukik, nem marad esélye az ismétlésre - tette hozzá.

