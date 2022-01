A saját tervénél is kevesebb gázt küldött Európába tavaly a Gazprom - Hatalmas profitra számít

Sorozatban 15. napja visszafelé, tehát Németországból Lengyelország felé áramlik a gáz az egyik legfontosabb orosz gázszállítási útvonalon, mivel kevés gázt küldenek az oroszok Nyugat-Európa felé, ez pedig továbbra is nagyon magasan tartja a gázárakat az európai tőzsdéken. Mindez egyébként a Gazprom saját kimutatásain is meglátszik, hiszen a cég vasárnap maga ismerte el, hogy elmaradt a saját gázszállítási tervétől 2021-ben a tényleges szállítási volumen és ez rekordmértékű profitot generál majd számára.

Az oroszok második legfontosabb nyugati gázszállítási útvonala a Jamál-Európa, amely a fehéroroszokon és lengyeleken keresztül szállítja a gázt a németekhez, de a német-lengyel határon lévő mallnowi mérési ponton ma már sorozatban a 15. napja nullán áll a kifelé, azaz a németek felé történő gázszállítás volumene, így tehát visszafelé, a lengyelek felé áramlik nettó értelemben a gáz. Ennek oka, hogy az oroszok relatív kevés gázt küldenek ezen a vezetéken a németek felé, így a lengyel vevők olyan gázigénnyel (és árral) jelentkeznek, ami miatt a vezetéküzemeltető végülis a lengyel irányba küldi nettó értelemben a gázt. Erre Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony körül olyan utalást tett, mintha a németek trükköznének a hozzájuk került orosz gázzal és ahelyett, hogy felhasználnák, inkább eladják keleti szomszédjuknak Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha nem lenne nagy lengyel gázigény (hiszen nincs hosszútávú orosz gázvásárlási szerződésük), biztos nem ígérnének olyan árakat, amelyek mellett a németeknek már megéri exportálni. Így tehát az egész helyzet gyökere nyilvánvalóan az, hogy az oroszok túl kevés gázt küldenek Európa felé ezen a vezetéken.

Ez nem az első időszak, amikor a Jamál-Európán a szokásosnak a fordítottja irányába halad a gáz, hanem legalább a harmadik, és ez végülis meg is látszik az oroszok egész 2021-es éves európai gázszállítási adatain is. Eszerint bár az oroszok minden leszerződött mennyiséget leszállítanak nyugati vevőik felé, de közben saját 183 milliárd köbméteres szállítási céljuktól is elmaradtak. A Gazprom vasárnap, január 2-án közzétett adatai szerint ugyanis az egész évben összesen 185,1 milliárd köbmétert szállított a Kínát is magába foglaló térség felé és az már korábbról ismert a Reuters tudósítása szerint, hogy Kínába az első háromnegyedév során 7,1 milliárd köbmétert szállított. Mindez tehát azt jelenti, hogy miközben a szerződéses kötelezettségeit teljesíti a Gazprom, elmaradt a saját korábbi szállítási céljától is Európa felé.

Ez egyébként az elmúlt hónapok különböző kapacitásaukcióin is látszott, miszerint

hiába voltak egekben a gázárak, a Gazprom nem igazán jelent meg többlet kínálattal, csak a szerződései teljesítésére koncentrált, és ez pont az egekbe tornászta az árakat.

Ezzel párhuzamosan mind a Gazprom, mind az orosz kormány rendszeresen azt emelte ki, hogy ha gyorsan engedélyeznék a németek az Északi Áramlat 2 vezetéket, akkor ők máris tudnának sok gázt küldeni és nagyot esne a gázár. Amint év végi összefoglaló elemzésünkben rámutattunk: ezzel lényegében az oroszok kihasználták Európa gyengeségét.

Ezt az is mutatja, hogy bár a hazai (oroszországi) gázigény is jócskán megnőtt (a Gazprom 2021-es éves kimutatása szerint 31,9 milliárd köbméterrel 257,8 milliárd köbméterre), de azért arra is jutott az oroszoknak, hogy az Északi Áramlat 2-t annak ellenére is már most teljesen feltöltsék, hogy legalább még fél évig nem indulhat meg rajta a szállítás a német hatósági engedély hiányában.

Mindez, az egekben lévő gázár pedig jól jön az orosz Gazpromnak, amely már a harmadik negyedévre (július-szeptember) is rekordösszegű, 8 milliárd dolláros nettó profitot közölt. Karácsony előtt pedig azt jelezte a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettese, hogy részvényenként több mint 45 rubeles (kb. 0,6 dolláros) osztalékot fizethetnek majd ki a részvényeseknek. Famil Sadygov a hírügynökség tudósítása szerint azt is vázolta, hogy 2022-ben még a 2021-es évnél is magasabb árbevételre (több mint 4 ezer milliárd rubelre) és nettó profitra (bő 2500 milliárd rubelre) számítanak elsősorban az egekben lévő gázárak hatására.

Az új év egyébként továbbra is magas, 70 euró/MWh körüli árakon kezdődött a holland gáztőzsde februári lejáratú TTF kontraktusában, igaz amint az alábbi ábrán látszik: mindez jóval alacsonyabb a karácsony előtti extrém magas árszinteknél. Akkor a rossz időjárás (hideg idő, kevés szél, elmaradó LNG-szállítmányok), az ipari üzemek csúcsra járatása a karácsonyi leállások előtt, illetve az elmaradozó Gazprom kapacitásaukciók együtt 160 euró körülre tornászták fel a másnapi, illetve a következő hónapkbeli határidős gázárakat és velük együtt az egekbe tornászták fel az áramárakat is. Onnan jött tehát az év végére az árak beszakadása.

Címlapkép forrása: Shutterstock