El akarod kerülni az újévi sorban állást és vonattal, vagy hévvel utazol? – Van két jó hírünk

A decemberi dolgozó- és tanulóbérleteket január 5. helyett 7-ig fogadják el a vonatokon és a helyközi buszjáratokon, illetve a MÁV mobilapplikációjában előre meg lehet vásárolni akár számlára is néhány vidéki nagyváros jegyeit és bérleteit, illetve a HÉV jegyeket és bérleteket is Budapest közigazgatási határán kívül. Mindkét jó hír segít abban, hogy az új év első munkanapjainak hosszú sorban állásait elkerüljük.

A MÁV szilveszterkor általunk is közzétett híre még most is sokaknak hasznos lehet, akik az újév első munkanapjain próbálnak új bérletet, vagy jegyet vásárolni, mert egyrészt 2 nappal hosszabb ideig érvényes a tavaly decemberi bérlet, másrészt a MÁV applikációjában pár hete teszt üzemmódban már működik néhány vidéki nagyváros környékére a mobil vonatjegy vásárlás, illetve a budapesti agglomerációs körzetben a HÉV-ekre a jegy- és bérletvásárlás. Emellett aki a munkáltatójával el akarja számoltatni a jegyeket, vagy bérleteket, arra is van mód az alkalmazásban a beállítások segítségével, így tényleg nem kell sorban állni az automatáknál, vagy a jegypénztárakban.

A MÁV közleménye részletesen bemutatja az applikáció újításait és funkcióit, érdemes végigböngészni egyszer, hiszen a MÁV applikáción keresztül már lehetőség van megváltani:

a START Európa típusú nemzetközi vonatjegyeket,

HÉV jegyeket Budapest közigazgatási határán kívül,

illetve egyes vidéki városok helyi közlekedésében felhasználható napijegyeket, bérleteket.

Újdonság az is, hogy a belföldi vasúti jegyeket és egyes nemzetközi jegyeket a visszaigazoló e-mail mellékleteként PDF formátumban is megküldjük. A PDF jegyet ellenőrzéskor elektronikusan, arra alkalmas készülék képernyőjén, vagy A/4-es papírra kinyomtatva lehet bemutatni. A PDF jegyet e-mailben tovább küldheti annak, aki a jeggyel utazni fog.

