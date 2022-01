Koronavírus Magyarországon: megérkezett a hétfő reggeli adat

Portfolio 2022. január 03. 08:52

Az elmúlt három napban összesen 5865 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 248 beteg. 3313 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 266 483 fő, közülük 5 982 104 fő már a második, 3 178 228 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. Január 6. csütörtök és 8. szombat között újabb oltási akció lesz, és már megnyílt az internetes időpontfoglaló a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához is - közölte hétfő reggel a kormányzati koronavírus portál.