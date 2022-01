Zacher Gábor már látja, mikor ugrik meg a fertőzöttszám Magyarországon

Nem tudjuk, hogy a forgalomban lévő oltások mennyire tudják majd kicselezni az omikront, de bízhatunk abban, hogy nem okoz majd olyan súlyos megbetegedést, mint a delta variáns - erről beszélt Zacher Gábor toxikológus az RTL reggeli műsorában. A szakember szerint vízkereszt után néhány nappal derül majd ki, mit okoztak az újévi összejöveteklek a járvány dinamikájában.

A szakember szerint egyelőre úgy tűnik, hogy az omikron nem okoz majd olyan súlyos megbetegedést, mint a delta variáns, mert ugyan a betegek száma jelentősen emelkedett az Egyesült Államokban, Izraelben, ahol az omikron terjed, de a súlyos betegek és a halottak száma nem emelkedett ugyanolyan arányban, mint a korábbi hullámok idején.

Bizakodásra ad okot, hogy a Pfizer új oltóanyaga egészen előrehaladott állapotban van, és a különböző antitest-terápiák is hatásosnak bizonyulnak az omikronnal szemben, illetve a Pfizer és a Moderna szájon át szedhető gyógyszereit már engedélyezték néhány országban, de ezek csak kezelésre szolgálnak, nem megelőzésre.

Az oltásnak is fontos szerepe marad a járvány elleni küzdelemben, főleg a gyerekek oltásával kapcsolatban vagyunk sok országhoz képest lemaradva. A szakember arra is figyelmeztetett, hogy amíg lesznek alacsony átoltottságú helyek Ázsiában, Afrikában, addig új variánsok is megjelenhetnek. Az omikron is egy legyengült immunitású HIV-fertőzöttben alakulhatott ki. Hiába vannak közel teljesen átoltott közösségek, amíg alacsony átoltottságú országok léteznek, addig új változatok jelenhetnek meg, ahogy fogalmazott, van még betű a görög ábécében.

Nem mindegy, hogy valaki honnan indul el, egy makkegészséges háromszor oltott embernek is lehetnek panaszai, enyhe, közepesen súlyos tünetei a betegségtől, de kicsi az esélye, hogy kórházba, lélegeztetőre kerül vagy bele is hal. Viszont akinek - akár a koránál fogva - több alapbetegsége is van, esetleg elhízott vagy más rizikófaktorokkal rendelkezik, az hiába kapja meg a három oltást, magasabb kockázattal néz szembe a betegséggel, nem beszélve a poszt-covidról (hosszú távú hatásokról).

Vízkereszt után néhány nappal láthatjuk meg, hogy mit okoztak a szilveszteri összejövetelek, bulik a járvány dinamikájában, sejthetően ekkor látszik majd meg a fertőzöttek számában a megugrás.

