Jól teljesítettek tavaly a kínai elektromosautó-gyártók

Kedvező kiszállítási adatokat közöltek decemberről és a tavalyi év egészéről a New York-i tőzsdén jegyzett kínai elektromosjármű-gyártók, a NIO, az XPeng és a Li Auto.

Az XPeng 16 ezer, a Li Auto pedig 14 ezer 87 elektromos autót értékesített decemberben, ami havi rekord mindkét cég esetében. A tavalyi év egészében az XPeng 263 százalékkal, 98 ezer 155 ezer járműre, a Li Auto pedig 177 százalékkal, 90 ezer 491-re növelte kiszállításait 2020-hoz mérten. A NIO decemberben 49,7 százalékkal, 10 ezer 489-re növelte az elektromos járművek kiszállítását az előző év azonos időszakához képest. A negyedik negyedévben az értékesített autók száma 44,3 százalékkal, 25 ezer 34-re emelkedett, ami negyedéves rekord. A NIO 2021-ben 91 ezer 429 elektromos járművet szállított ki, 109 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A NIO piaci tőkeértéke 53 milliárd dollár, az XPengé 43 milliárd dollár, a Li Autóé pedig 33 milliárd dollár volt a hétfői záróárfolyamuk alapján.

Kínában tavaly novemberben 2,52 millió új járművet adtak el, ami 9,1 százalékos visszaesés 2020 novemberéhez képest. A kínai autógyártók szövetségének (CAAM) kimutatása szerint az általános trenddel szembement a kormány által is támogatott alternatív meghajtású NEV (new energy vehicles) autók eladása, amelyekből 450 ezret értékesítettek novemberben, 121 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A NEV kategória foglalja magában a teljesen elektromos hajtás mellett a plug-in hibrid és a hidrogén üzemanyagcellás járműveket is. Ebből a kategóriából a 11 havi értékesítés 166,8 százalékkal nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest.

Címlapkép: Robert Way via Getty Images