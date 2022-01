Mi van, ha egy kibertámadás, vagy óriásvihar miatt összeomlik a magyar villamosenergia rendszer?  - Egy új terv ezekre is gondolt

A kockázati készültségi uniós rendelet és egy magyarországi szakmai konzultáció alapján a Hivatal 18 féle nemzeti villamosenergia-ellátási válságforgatókönyvet határozott meg a rendszerirányítót ért kibertámadástól, illetve különböző fizikai támadásokon át a szélsőséges időjárási körülményeikig, illetve egy világjárvány hatásáig, és ezeket a súlyosság szerint az alábbi táblázatban színkódokkal is jelölte (piros = kiemelt; sárga = jelentős).

Az anyag az elszállt gáz- és áramárak, illetve az emiatt megnövekedett ellátásbiztonsági kockázatok tükrében különös jelentőséggel bír, főleg azután, hogy tavaly ősszel a német katasztrófavédelem és az osztrák hadsereg is azt foglalta össze, hogy mit lehet tenni több napig tartó áramkimaradás esetén. Ősszel a magyar szaktárca illetékese is rámutatott arra, hogy akár több napig tartó áramkimaradások is jöhetnek Európában, ha nem átgondolt terv mentén történik a klímacélok megvalósítása.

A most bemutatott kockázati készültségi tervnek az a célja, hogy akár krízishelyzet esetén is biztosított legyen a felhasználók villamosenergia-ellátása, mert világosak egyrészt az eljárásrendek, másrészt azt, hogy mire kell törekedni a forgatókönyv bekövetkezésének elkerüléséhez, továbbá ha már bekövetkezett, akkor mit és milyen rendszer szerint kell tenni és kinek. Ezt több nagy táblázat mutatja be a 18 féle forgatókönyv kapcsán és az anyag magyarul, illetve angolul is megjelent.

A villamosenergia-ellátási válságok megelőzése, az azokra való felkészülés és azok kezelése érdekében megtett vagy tervezett minden intézkedésnek teljes mértékben meg kell felelnie a belső villamosenergia-piacot és a rendszerüzemeltetést szabályozó rendelkezéseknek – hangsúlyozta az anyag kapcsán Horváth Péter János.

A most elkészült magyar tervet, ahogy más tagállamok terveit is még értékeli az Európai Bizottság, amelyet követően még módosulhat annak tartalma, aztán majd a hazai hatóságok négyévente frissítik a tervet, kivéve, ha a körülmények ezt gyakrabban indokolják – tájékoztatott az elnök.

