Nagy változás jön a boltokban, kényszerben van az Aldi, Lidl és a többiek

Több nagy hazai élelmiszerlánc inflációt meghaladó béremelésről döntött, a szakszervezet szerint a vállalatok a munkaerőhiány miatt lépéskényszerben vannak, írja a Népszava.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke a Népszavával tudatta, hogy az idei béremelésről már kiskereskedelmi láncnál is megszületett a megállapodás, amelynek értelmében a keresetek infláció feletti mértékben emelkednek, így

a bolti fizikai dolgozók többsége kétszámjegyű fizetésemelésben is részesülhet.

Az elnök rámutatott, hogy van olyan cég is, amellyel egyelőre nem tudtak megállapodni, mert az nem minden dolgozónak adná meg alapbérként a januártól 260 ezer forintra emelt garantált bérminimumot. Az egyéb juttatásokkal együtt elérné ugyan a dolgozók havi keresete a garantált bérminimumot, de a szakszervezet azt szeretné, hogy az alapbér legyen legalább bruttó 260 ezer forint. Ahol ezt nem ajánlják meg, ott nem írnak alá megállapodást. A cégeket Karsai Zoltán egyelőre nem nevezte meg, azt azonban kiemelte, hogy

a munkáltatók lépéskényszerben vannak, hiszen a kereskedelemben ismét munkaerőhiány van.

A keleti országrészben egyelőre kevésbé érződik a probléma, viszont a fővárosban és környékén, illetve a nyugati határszéleken viszont ismét egyre nehezebben találnak munkaerőt az üzletek, gyakran előfordul az is, hogy egy-két nap után felmondanak, ezért bizonyos régiókban igyekeznek jutalmazni a hűséget is. A Sparnál például januártól az áruházi munkakörökben a legalacsonyabb bruttó alapbér a próbaidő után bruttó 285 ezer forint, a gazdasági szempontból kiemelt térségekben viszont 300 ezer forint. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó áruházaknál pedig további havi bruttó 10 ezer forintot is kapnak a dolgozók, így a 13. havi juttatással és az egyéb pótlékokkal együtt elérhető maximális havi bruttó jövedelem az eladó-pénztáros munkakör esetében 392 ezer forint – áll a Népszava szerint a Spar Magyarország Kft. közleményében, amelyből az is kiderül, hogy a Spar Magyarország az egyike azon a cégeknek, amely már megállapodott a béremelésekről a KASZ-szal.

Az Aldinál nincs jelen a KASZ, de a cég tegnap kiadott közleménye szerint már itt is megszületett a döntés az idei bérfejlesztésekről. Eszerint valamennyi munkakörben - az áruházi, a logisztikai és az ügyviteli területeken - egységesen 8 százalékkal emelik januártól munkavállalóik bérét. Az áruházlánc juttatási rendszere továbbra is a lojalitást díjazza. Minél hosszabb időt tölt el egy munkavállaló az Aldinál ugyanabban a pozícióban, annál magasabb bérre számíthat, amelyet automatikusan megkap, amint eléri a pozícióban az előírt szolgálati időt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 03. Ez aztán az inflációkövetés: 8 százalékos egységes béremelés az Aldinál

Az új belépőként munkát vállaló áruházi eladó vagy logisztikai munkatárs kezdő bére 8 órás munkarendben 2022. januárjától bruttó 362 600 forintra emelkedik, az Aldinál töltött 6. évtől pedig bruttó 432 100 forintra nő. A pozícióban elérhető legmagasabb bér bruttó 502 300 forint. Az áruházvezetők kezdő bére 651 700 forinttól indul, egy kiemelt forgalmú üzletben tíz éve áruházvezetőként dolgozó munkatárs járandósága a 11. évtől havi bruttó 1 052 000 forint. A vállalat új pozíciót is létrehozott áruházaiban, áruházvezető-helyetteseket is keresnek, akiknek a kezdő bére havi bruttó 522 800 forinttól indul, a pozícióban elérhető legmagasabb kereset pedig havi bruttó 678 600 forint is lehet.

Címlapkép forrása: Getty Images