Itt az összeroppanás: takarítók, asszisztensek, főiskolások vigyáznak a gyerekekre az iskolákban

Voltak tanárok, akik nem akarták felvenni az oltást, így januártól már nem dolgozhatnak. Még úgy is nagy gond van a szakszervezetek szerint, hogy az Emmi sokaknak felmentést adott. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az ATV cikke szerint kiemelte: pedagógiai asszisztenseket is küldenek az osztályokba, a Pedagógusok Szakszervezete pedig tud olyan iskoláról, ahol főiskolásokkal pótolják a pedagógushiányt.

Az állami fenntartású iskolákban a pedagógusok egy százaléka nem vette fel az oltást – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a héten. Minden feladatellátási helyen újraindul az oktatás a téli szünetet követően – írták. Az Emmi szerint a 78 000 pedagógus 94%-a már felvette az oltást, 3% szakorvosi ellenjavallattal, 1% miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1% van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására, mely napokon belül lezárul. A pedagógusok fennmaradó 1%-a az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolába – közölte a minisztérium. Kérik és javasolják, hogy a tanulók védelme érdekében ők is éljenek a lehetőséggel.

A Portfolio akkor kiemelte: habár az Emmi azt írta, hogy a pedagógusok 1%-a nem vette fel az oltást, a részletekből az derült ki, hogy igazból 6% nem vette fel az oltást, akiknek a fele rendelkezik orvosi ellenjavallattal.

Vagyis igazából 1% nem vette fel a vakcinát,

1%-ot valamilyen oknál fogva felmentett a minisztérium (ők sem vették fel az oltást),

1%-nak pedig épp most bírálják el a kérelmét (ők sem oltatták be magukat).

Tehát nagyjából 3% nem vette fel az oltást nem egészségügyi okból, ami több mint 2000 tanárt jelent.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete szerint nagyobb a baj, mint ahogy az Emmi állítja, írja az ATV. „Van olyan megyei jogú város, ahol bedől a kéttannyelvű angol oktatás, mert nem csak hogy nem lép be az intézmény falai közé az angoltanár, hanem már meg is szüntette a jogviszonyát” – árulta el Nagy Erzsébet a Spirit FM Partvonal című műsorában. A PDSZ országos választmányának tagja szerint EGYMI-ben, ahol sajátos nevelést igénylő gyerekekkel foglalkozó pedagógusok dolgoznak, 50 főből 20 fő nincs beoltva, az ő helyettesítésüket is meg kell oldani. A legnagyobb problémának nevezte, hogy az oltott tanárok között szétosztják a kiesettek tanóráit, kifizetetlenül.

Olyan visszajelzésünk is van, hogy pedagógiai asszisztenseket, tehát szakképesítés nélkülieket küldenek be osztályokba, sőt, már olyan is van, hogy takarítókkal felvigyáztatnak a gyerekekre, akikkel nincs most pedagógus

– fogalmazott Nagy Erzsébet.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke a műsorban arról beszélt, hozzájuk is érkeztek ilyen jelzések.

Példaként hozta, hogy Baranya megyében az egyetemtől kértek segítséget a tanárhiány miatt.

De Vas megyéből is értesítették őket, hogy vannak olyan iskolák, ahol harmad- és negyedéves főiskolásokkal próbálják pótolni a pedagógushiányt.

Korábbi értékelésünkben azt írtuk: nagy kérdés, hogy az Emmi miért engedélyezte a miniszteri méltányossági kérelmet, vagyis milyen okból engedélyezi mégis olyan pedagógusoknak a munka folytatását, akik nincsenek beoltva, de az orvos szerint felvehetnék a vakcinát. Ennek hátterében az a várakozás húzódhatott meg, hogy amennyiben sokan nem veszik fel az oltást, akik a téli szünet után nem dolgozhatnak, akkor a közoktatás működőképessége kerülne veszélybe az egyébként is extrém munkaerőhiány/tanárhiány tükrében. Ez a várakozás nem volt alaptalan, amit mutat, hogy a méltányossági kérelem igencsak népszerű, amelyeket a jelek szerint az Emmi jobbára elfogad. A szakszervezetek friss jelzése alapján úgy látszik, az Emmi méltányossági felmentése sem volt elég ahhoz, hogy ne legyen extrém tanárhiány.

