Kiderült, mennyi koronavírus-vakcinája van Magyarországnak

Portfolio 2022. január 06. 18:19

Magyarországon továbbra is bőven van vakcina mindenkinek akár a megerősítő harmadik oltásra is. A most terjedő omikron variáns miatt mindenkinek javasoljuk a harmadik oltás felvételét, aki már négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását – közölte a koronavirus.gov.hu.