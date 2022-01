Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a csütörtök reggeli adatok

6454 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, 80-an haltak meg a koronavírus miatt. 3101 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 272 718 fő, közülük 5 996 472 fő már a második, 3 198 951 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az elmúlt 24 órában 6454 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 276 433 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az omikron variánssal gyorsul a járvány terjedése, miközben az elmúlt napokban valamivel 70 százalék felett nőtt a fertőzöttek száma heti bázison, addig az elmúlt 24 órában 92 százalékkal többen fertőződtek meg, mint egy héttel korábban.

A mintavételeken belül újra meredeken emelkedik a pozitív tesztek aránya.

3101 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen. A fertőzöttek számának megugrását egyelőre nem követi a kórházban ápoltak és lélegeztetőgépen lévők számának alakulása.

80-an veszítették életüket az elmúlt egy napban a koronavírus miatt, ezzel az elhunytak száma 39 679 főre emelkedett. A halálozási statisztikában is egyelőre stagnálás látszik az elmúlt napokban.

A beoltottak száma 6 272 718 fő, közülük 5 996 472 fő már a második, 3 198 951 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az első vakcinával oltottak aránya 64,2 százalék, a másodikkal oltottaké 61,4 százalék, a harmadikkal oltottaké pedig 32,7 százalék a teljes népességen belül. A WHO által megfogalmazott célkitűzés az, hogy 2022-ben a világ országaiban a lakosság legalább 70 százaléka be legyen oltva. Ennek a célnak az elérésétől több ország nagyon messze van még.

Ma délután újabb oltási akció kezdődik és januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombatonként lesz oltási akció, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe.

Az első oltási akció január 6. csütörtök és január 8. szombat között lesz. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.

Címlapkép: Andriy Onufriyenko, Getty Images