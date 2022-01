Minden várakozást túlszárnyal az omikron - A történelem leggyorsabban terjedő vírusával állunk szemben

A koronavírus új variánsa egyetlen hónap alatt terjedt el a bolygón, és úgy tűnik, hogy az omikron bizonyos szempont alapján az emberiség által eddig ismert leggyorsabban terjedő vírus. Alig egy hónappal a dél-afrikai észlelés után a koronavírus új változata már uralkodóvá vált a világ több országában, ahonnan minden korábbinál több pozitív esetet jelentettek - írja az El País, amely szerint továbbra se bizonyított, hogy az omikron kevésbé jelent-e veszélyt az oltatlanok és az immunhiányosok számára.

Hihetetlenül gyors az omikron terjedése

– mondta Roby Bhattacharyya orvos, a Massachusetts General Hospital fertőző betegségek szakértője az El País alapján.

Az omikron fertőző erejének bemutatására a szakértő egy számítást végzett, amely során a Covid-19 variánst a világ egyik legfertőzőbb vírusa, a kanyaró mellé állította. Egy kanyaróban szenvedő személy átlagosan 15 másikat fertőz meg, ha egyikük sem kapott védőoltást, szemben az omikronnal, amely hat ember megfertőzésére képes. A kulcs azonban abban rejlik, hány nap telik el aközött, hogy az első személy fertőzötté válik, és amikor az általa megfertőzöttek is fertőzővé válnak. Kanyaró esetén ez körülbelül 12 napig tart, az omikron esetében ez mindössze négy-öt nap. „Egy kanyarós eset 12 napon belül 15 esetet okozna. Egy omikron eset további hatot eredményezne négy napon, 36 esetet nyolc napon, és 216 esetet 12 nap után” – magyarázta Bhattacharyya.

Ugyanakkor azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a valóságban a koronavírus új változata olyan emberekkel is találkozik, akik beoltottak vagy már megfertőződtek a Covid-19 koronavírussal. Az orvos ezért úgy véli, hogy minden egyes omikronnal fertőzött személy csak három másik egyedet fertőz meg, ez az adat hasonló a kínai Vuhan városában található eredeti vírushoz, amely megjelenésekor nem állt rendelkezésre sem az immunvédelem, sem védekezési intézkedések nem voltak. "A jelenlegi körülmények között egy egyszerű exponenciális növekedési modell továbbra is 14 millió embert fertőzne meg 60 nap alatt egyetlen eset, szemben a 760 000 kanyaróval egy olyan populációban, ahol nincs specifikus védekezés" - figyelmeztetett Bhattacharyya.

Az omikron minden bizonnyal a leggyorsabban terjedő vírus azok közül, amelyeket ilyen részletességgel tudtunk vizsgálni

- mondta William Hanage, a Harvard Egyetem epidemiológusa.

A múlt járványait kutató Anton Erkoreka szintén le van döbbenve az omikron terjedésén: "ez a történelem legrobbanékonyabb és leggyorsabban terjedő vírusa." A Baszk Orvostörténeti Múzeum igazgatója azt is felidézte, hogy a 14. században jelen lévő fekete halál és a 19. századi kolera évekig terjedt el az egész világon. Az 1889-es úgynevezett orosz influenza, amelyet egy másik koronavírus okozhatott, három hónapig tartott, hogy elterjedjen a bolygón. Ez hasonló a SARS-CoV-2 eredeti változatának idejéhez, amelyet 2019 decemberében észleltek Vuhanban, és 2020 márciusára már mindenhol jelen volt. „Az omikron variáns megdöntötte ezt a terjeszkedési rekordot” – tette hozzá Erkoreka.

Hanage és Bhattacharyya két héttel ezelőtt publikált egy tanulmányt az omikron valódi súlyosságának megállapításának nehézségeiről. Bhattacharyya hangsúlyozza, hogy az új változat talán 25%-kal kevésbé súlyos, mint a delta, amelyet Indiában egy éve azonosítottak olyan embereknél, akik nem kaptak oltást vagy korábban fertőzöttek. „Számos tanulmány szerint az alfa [az Egyesült Királyságban 2020 végén észlelt] 50%-kal kevésbé volt súlyos, mint a delta. Ugyanakkor a terjedési sebessége miatt az omikron valószínűleg sok kárt okoz rövidebb időn belül – figyelmeztetett.

Alacsony mortalitás és magasabb immunitás

Hat előzetes tanulmány azt sugallja, hogy az omikron könnyebben képes behatolni a felső légutakba, de kevésbé támadja a tüdőt, ez magyarázza lényegében a magasabb fertőzőképességét és alacsonyabb mortalitását. Laboratóriumi körülmények között végzett kutatás során a Hongkongi Egyetem virológusának Michael Chan csapata volt az első, aki kiszámította, hogy az omikron 70-szer gyorsabban szaporodik az emberi hörgőkben, mint a delta-változat, de 10-szer kevésbé képes a tüdő fertőzésére. Ezt a tendenciát Ravindra Gupta, a Cambridge-i Egyetem is megerősítette, továbbá másik négy nemzetközi tanulmány is írtak róla.

Hanage, a harvardi epidemiológus továbbra is óvatos. Az omikron sokkal, de sokkal enyhébbnek tűnik, mert az egyes országok magasabb szintű védelmet építettek ki mostanra a korábbi hullámokhoz képest. „Sok omikron általi fertőzés, különösen a beoltott embereknél, enyhe lesz, ami egy rövid megfázáshoz hasonlítható. A probléma az, hogy lesznek súlyos esetek, és mivel nagyon fertőző, az orvosi ellátásra szorulók száma jelentősen megterheli majd az egészségügyi rendszert" - tette hozzá. Az epidemiológus azt is megemlítette, hogy az omikron esetében rövidül a kórházi tartózkodás ideje, és a betegnek kisebb valószínűséggel lesz szüksége kiegészítő oxigénre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy időseknél még nem sok fertőzést tapasztaltak.

A dél-afrikai KwaZulu-Natal Egyetem kutatói által december 27-én közzétett új előzetes tanulmány azt jelzi, hogy az omikronfertőzés véd a delta-változat ellen. A tanulmányban azonban csak 13 fő vett rész, többségében fiatalok és beoltottak, ezért még túl korai következtetéseket levonni. A tanulmány vezető szerzője, Alex Sigal biológus elismerte, hogy az omikron állítólagos védőhatása nem látható az oltatlanoknál, de eredményei azt a tévhitet erősítették, hogy az omicron egyszerű megfázást okoz, amely természetes vakcinaként szolgál majd a világ számára. Katzourakis a közösségi médiában leszögezte, hogy örülne ha az emberek nem úgy beszélnének az omikronról, mintha élő, gyengített vírusról lenne szó, hiszen nem az. A fertőzés elkerülése érdekében legyenek valódi óvintézkedések, vegyék fel az emberek az oltásokat.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója az év utolsó sajtótájékoztatóján kitartott amellett, hogy még nem lehet tudni eleget az omikronról ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a védekezést.

„Az omikon olyan ütemben terjed, amelyet egyetlen korábbi változatnál sem tapasztaltunk. Aggódunk amiatt, hogy az emberek az omikront enyhének tartják” – mondta. "Még ha az omikron kevésbé súlyos betegségeket is okoz, az esetek nagy száma ismét elnyomhatja a felkészületlen egészségügyi rendszereket."

