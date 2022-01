Fontos döntés érkezett: új gyógyszereket támogat az állam

Mintegy kétéves kihagyást követően újra döntés született új terápiák társadalombiztosítási támogatásba való befogadásról. Ezáltal 31 új gyógyszer, illetve indikáció immáron reguláris támogatás keretében válik hozzáférhetővé egy december végi rendelet értelmében. A támogatási rendszerbe most befogadott készítmények révén többek közt különböző daganatos betegségekben, vérzékenységben, szívelégtelenségben, Parkinson-kórban, szklerózis multiplexben, ízületi gyulladásos megbetegedésekben és asztmában szenvedő több ezer beteg kaphatja meg a legmodernebb kezeléseket.

A kormány döntését az az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete úgy értékelte, hogy közelebb jutunk ahhoz, hogy Magyarország behozza azt a kényszerű és jelentős lemaradást, amelyet a pandémia okozott az új terápiák társadalombiztosítási befogadását érintő döntések terén.

A tb-támogatotti kör folyamatos bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy újabb és újabb súlyos betegségek eredményes és hatékony kezeléséhez válhassanak széles körben elérhetővé Magyarországon is a globálisan hozzáférhető legkorszerűbb terápiák” – fogalmazott Holchacker Péter, az egyesület igazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a jövőben felgyorsulhatnak a tb-támogatásról szóló döntések. Egyértelmű bizakodásra ad ugyanis okot, hogy az előkészítést végző Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 2021 őszén több mint további 70 beadványt terjesztett fel befogadásra. Ezek a végső döntésre várakozó készítmények a kormány gyors lépésével akár negyvennél is több indikációban biztosítanának új terápiás lehetőségeket az érintett nagyszámú magyar beteg számára.

Arra is felhívta a figyelmet a szakember, hogy sokkal gördülékenyebb és kiszámíthatóbb befogadási döntéshozatalra van szükség ahhoz, hogy ebben a tekintetben is újra éllovasokká válhassunk a visegrádi országok között.

A támogatásba most befogadott innovatív terápiák többek között az alábbi betegségterületeken alkalmazhatók: akut myeloid leukaemia, SCCHN - fej-nyaki laphámsejtes carcinoma, Hodgkin-lymphoma, nem-kissejtes tüdőcarcinoma, Lymphoid leukémia és Lymphoid leukémia-IGHV mutáció, egyes gasztroenteropankreatikus neuroendokrin daganatok, vérzékenység, szívelégtelenség, Parkinson-kór, szklerózis multiplex, ízületi gyulladás, asztma.

