Koronavírus: megérkeztek a péntek reggeli magyar adatok

Ma 6524 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 282 957 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 101 beteg, így az elhunytak száma 39 780 főre emelkedett, írja a koronavirus.gov.hu.

Egy nap alatt több mint 6500 fertőzöttet igazoltak, ami közel duplája az egy héttel korábbinak. Az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga 3700-ra emelkedett, ami jelentős növekedés a 4. hullám leszálló ágának mélypontján tapasztalt 2200-hoz közeli számhoz képest. Az adatok alapján úgy látszik, hogy az omikron variáns Magyarországon is dominánssá vált, ami elindította az 5. hullámot. Az új esetek számának emelkedése beleillik a nemzetközi trendbe: az omikron variáns nagyon fertőzőképes, ezért gyors a felfutás.

Vattay Gábor fizikus, járványelemző arra számít, hogy milliók fogják elkapni a vírust ebben a hullámban, Merkely Béla, a Semmelweis rektora pedig ijesztően magas, több tízezres napi esetszámot vár. Ilyen magas számokat eddig egyetlen hullám sem hozott. Szakértők szerint a 3. oltás erős védelmet nyújt az omikronnal szemben is, amely egyébként kevésbé súlyos, mint a delta variáns, de a WHO szerint nem nevezhető enyhének.

A mai adatok alapján a halálozások csökkenése is megállt, egy nap alatt 101 honfitársunk veszítette életét. A magas adat megállította a halálozások 7 napos mozgóátlagának csökkenését, és immár enyhe emelkedés látható itt is. A következő napok nagy kérdése az lesz, hogy a halálozások száma is újra emelkedő pályára áll-e vagy folytatódik a csökkenés. A tapasztalatok szerint az omikron variáns kevésbé halálos (alacsonyabb a halálozási rátája), mint a delta, ám ha nagyon sokan elkapják a fertőzést a gyors terjedése miatt, akkor megterhelheti a kórházakat. Az ismétlő oltás felvétele azért fontos, hogy az omikron ne okozzon súlyosabb tüneteket megfertőződés esetén.

Jelenleg 3070 beteget ápolnak kórházban, akik közül 291 fő van lélegeztetőgépen. Egy nap alatt 31, illetve 16 fős csökkenést láthatunk, vagyis a kórházak terhelése valamelyest tovább csökkent.

Az omikron hullám elindulását támasztja alá az is, hogy az összes mintán belül emelkedik a pozitív tesztek aránya. Egy nap alatt a tesztek 22,5%-a lett pozitív.

A megyei adatok alapján Budapesten nő legjobban a fertőzöttek száma, és alapvetően az ország nyugati részén gyorsabban terjed az omikron, mint a keletin.

Úgy tűnik, hogy az omikron hullám megérkezésével ismét többen mennek el a 3. oltásért, mint korábban. Az emberek közel 33%-a már a 3. dózist is felvette.

