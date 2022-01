Súlyos áron, de az utolsó pillanatban sikerült gázkereskedőt találnia a győri távhő cégnek

A döntésnek komoly költségvetési vonzata van, mert mintegy 3 milliárd forinttal lesz kénytelen többet fizetni a Győr-Szol Zrt., mint amennyiért az eddigi szerződése alapján vehette volna a gázt, de azt ugye a Global NRG Zrt. felmondta a Győr-Szol felé december 14-én. Amint a Portfolio-nak adott nyilatkozatban a kereskedő vezetője akkor elmondta: azért voltak kénytelenek felmondani a szerződést, mert a Győr-Szol már nyártól jelentősen több gázt fogyasztott, mint amit a szerződése (és az időjárás) indokolt volna.

A Telexnek adott karácsony előtti újabb interjúban Jellen Kornél konkrétan ki is mondta, hogy a Győr-Szol ezzel a durva gáz túlfogyasztással már nyártól áramot is termelt és abból jelentős profitra tett szert az ő cégük kárára, hiszen már akkor is emelkedőben voltak az áramárak. („A mi kárunkra tehát, az energiaválság közepén a távhő szükségleten felüli földgázégetésből nyert áramot, melyből saját profitot termelt.”)

Ezt a többlet gázfelhasználást azonban nem volt hajlandó a továbbiakban ellátni a Global a győri cég felé, és ezért kényszerült a Győr-Szol arra, hogy új kereskedő után nézzen a biztonsági gázkészletből való jogosultság utáni időszakra, ami január 8-án járt le egy kormánydöntés alapján.

A cikk szerint az első fordulóban csak egy kereskedő jelentkezett, aki 7,5 milliárdos többletköltséget jelentő ajánlatot adott, amit a városvezetés értékelhetetlennek tartott. A második fordulóban már három ajánlat érkezett és ezek közül kettő volt értékelhető és ezek közül választották az egyiket, ami az eddigi szerződéssel hipotetikusan elérhető árazáshoz képest hárommilliárdos plusz költséget jelent.

Érdemes megjegyezni, hogy a Győr-Szollal tavaly nyáron megkötött gázszerződés óta a piaci gázár extrém mértékben emelkedett, így jórészt ez indokolhatja a jelentős többlet költséget, illetve az, hogy nem kér pénzügyi biztosítékot a kereskedő. Előre fizetést, tíznapos periódusokban viszont igen – jegyzi meg a lap. A gázárak elszállásának okairól és friss fejleményeiről minapi cikkeink:

A 2022. februári gázkontraktus ára holland TTF gáztőzsdén. Grafikon forrása: theice.com

Dézsi Csaba András polgármester egyébként a ma reggeli ülésen azt is bejelentette, hogy Győr is pályázni fog a kereskedőváltással kapcsolatos kárának kompenzálására – azt a jelentős pénzügyi alapot célozza meg, amelyet erre nyitott az állam az önkormányzatok számára. Erről karácsony előtt jelent meg egy kormányrendelet, és ennek megírása kapcsán már valószínűsítettük, hogy Győr majd az államhoz fog fordulni kompenzációként. Most tehát ez történik meg. Ebben a cikkben egy másik kormányrendelet alapján az is megírtuk, hogy a győrihez hasonló esetek megakadályozása érdekében a kormány megtiltotta az gázkereskedőknek, hogy április 15-ig felmondják az ellátási szerződéseiket a távhő cégekkel.

Ha már a biztonsági gázkészlet szóba került, tegnapi elemzésünkben azt vizsgáltuk meg, hogy most hogyan áll a magyar gáztárolók töltöttségi szintje és kell-e aggódni a hideg időjárás miatt. Amint megállapítottuk: itthon nem kell aggódni az esetleges gázkorlátozások miatt, mert lesz elegendő fűtőanyag, de Ausztriában és Ukrajnában például súlyosnak tűnik a helyzet, így ott az aggodalmak indokoltak lehetnek.

