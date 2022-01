Százmilliárdokat kérnek a magyar önkormányzatok

Több tényező egyszerre nehezíti az önkormányzatok életét és gazdálkodását 2022-ben. A megyei jogú városok vezetői január 4-én találkoztak Banai Péterrel, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárával, hogy megoldást találjanak a kihívásokra.

Több új kihívással is meg kell küzdeniük az önkormányzatoknak idén - számol be az Index.

Emelkednek az energiaárak és a rezsiköltségek.

Általánosságban magas az infláció. Közben viszont a térítési díjak nem követik az inflációt.

Ki kell gazdálkodniuk a megemelkedett minimálbért és garantált bérminimumot.

A helyi iparűzési adó mértékét idén is maximálta a kormány, ami bevételkiesést jelent az önkormányzatok esetében, becslések szerint 150 milliárd forint értékben.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint kétszázmilliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy működőképesek maradjanak az önkormányzatok, hiszen közel háromszáz település iparűzési adóját megfelezték, holott ezek a települések, köztük a megyei jogú városok viszik a feladatok jelentős részét.

A portál azt írta, hogy megyei jogú városok vezetői január 4-én találkoztak Banai Péterrel, hogy átbeszéljék a helyzetet.

Kompenzálni kell a novemberi 7,4 százalékos inflációt, a minimálbér szükséges megemelésének bérfelhajtó hatását, és ugyanígy kell tenni a harmincszázalékos élelmiszerár-emelkedéssel, valamint az építőipari árak közel megduplázódásával is. Ezek számos többletköltséggel járnak – foglalta össze a lényeget Gödöllő polgármestere.

Mi az oka annak, hogy a térítési díjakat nem lehet inflációarányosan megemelni? – tette fel a kérdést Gémesi György, aki örül annak, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége Szita Károly kaposvári polgármester vezetésével jelezte a kormánynak: súlyos problémák adódhatnak.

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester beszámolt a keddi pénzügyminisztériumi találkozóról a portálnak. „A megyei jogú városokat érintő, kétségtelenül létező nehézségek mellett érdemes szót ejteni a bevételeink növekedéséről is. Az iparűzésiadó-bevétel ugyanis a 2020. évhez képest a gazdasági növekedés miatt tavaly már a városok többségében emelkedett. A költségvetés kiadási oldalán viszont komoly kiadásokkal szembesültünk, amelyhez kértük a kormányzat segítségét” – foglalta össze a megbeszélés lényegét a fehérvári politikus, aki a főbb témákról is beszélt részletesen:

Kkv-k számára adott adókedvezmény – itt azt a tájékoztatást kapták, hogy várhatóan marad a tavaly bevezetett kompenzációs eljárásrend, azaz 25 ezer fős lélekszám alatti települések teljes, az afölötti lakosságszámú települések pedig az adóerő-képességük szerint részesülnek kompenzációban.

Garantált bérminimum és minimálbér finanszírozása – itt kiegészítő támogatást kértek az államtól, amelyre az államtitkár tájékoztatása alapján a kormány kész is, az erre vonatkozó döntés-előkészítés elkezdődött. Ez jelentős működési segítséget jelentene az önkormányzatok számára, különösen mert kiterjedhet a szektorális béremelések finanszírozására is.

Energiaárak problémahalmaza – az önkormányzati tulajdonban lévő, közszolgáltatást végző cégek közül azokról van szó, amelyeknél a villamos energia és a gáz aránya magas (távhő, meleg víz, vízi közmű és közösségi közlekedési szolgáltatások). Ennek a felmérése is megkezdődött.

Közétkeztetés – a jelentős áremelkedések miatt itt is szükség lenne kiegészítő állami támogatásra, erről még további tárgyalások lesznek.

Arra is kitért a kormánypárti városvezető, hogy a 2021-es vártnál lényegesen jobb gazdasági teljesítmény lecsapódott a város kasszájában is: a legnagyobb bevételt jelentő iparűzési adót 15 milliárd forintra terveztük, ehelyett 17,8 milliárd folyt be az önkormányzatunkhoz.

„Az önkormányzatisághoz hozzátartozik a döntés szabadsága, de van olyan rendkívüli helyzet, amikor lehet ezt részben államilag korlátozni szűkös ideig. Ilyen rendkívüli szituáció a mostani járványhelyzet is. Fontos lenne azonban, ha legalább 2023-tól a döntés jogosítványát ezekben a kérdésekben is visszakapnák az önkormányzatok” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András az Index cikke szerint. Arról is beszélt, hogy

a tavaszi választást követően szükséges lesz átgondolni az önkormányzatok és az állam közötti feladatmegosztást és annak finanszírozási kérdéseit.

A megyei jogú városok fejlesztéspolitikáját kitűnőnek tartja a fehérvári polgármester, a fenntartás, valamint az önkormányzat és intézményrendszerének működési kérdéseit még át kell gondolni.

Címlapkép: Személyvonatok a felújított gödöllői vasútállomáson 2021. július 26-án. Forrás: MTI/Máthé Zoltán