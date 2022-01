Folytatódik a vérengzés a kriptopiacon, többhavi mélyponton a vezető altcoinok árfolyama

A szombat esti kereskedésben új 3,5 havi mélypontra, 40 ezer 500 dollár körülig esett a bitcoin árfolyama, ami bár az utóbbi 24 óra alatt csak 2,5 százalékos esést jelent, de a megelőző hetek alapján ez gyakorlatilag a vérengzés folytatódását jelenti. Mindez különösen igaz az altcoinokra, amelyeknél csupán az elmúlt 24 órában 5-8%-os esés látszik, pár hónap leforgása alatt pedig sok esetben 30-40%-os zuhanásról beszélhetünk. A bitcoin technikailag kezd túladottá válni és egy fontos támasz zóna közelében jár 40 ezer dollár körül, így benne van a levegőben egy nagyobb felpattanás, de a fundamentális keretek, a Fed közelgő kamatemelési és pénzvisszaszívási sorozata, erős ellenszelet jelentenek az egész kriptopiac számára.

A kriptopiacon messze legnagyobb kapitalizációjú coin, a bitcoin történelmi csúcsa november elején 69500 dollár körül alakult ki éppen akkor, amikor engedélyezték Amerikában az első bitcoin ETF-et, és a jelek szerint ez volt a piaci eufória eddigi csúcsa, hiszen azóta gyakorlatilag több hullámban egyre csak esik a bitcoin (buy the roumor, sell the news jelenségre utal).

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 06. Csúnya esés a kriptopiacon, egyre rosszabbul néz ki a bitcoin

Azóta megjelent világszerte az omikron-variáns, de ez szerencsére a jelek szerint nem okoz olyan súlyos lefolyást a legtöbbeknél (oltottaknál), mint az eddigi variánsok, így bár tömegek fertőződnek meg, mégsem kell általános lezárásokat végrehajtani. Ez pedig így afelé tereli a nagy jegybankokat is, hogy végre tényleg az elszálló inflációval törődjenek, és ne adjanak még több pénznyomtatással üzemanyagot például a kriptopiacoknak. Részben tehát ez, a Fed közelgő első kamatemelése (ez márciusban megtörténhet), részben pedig a leállítás felé haladó amerikai eszközvásárlási program az oka annak, hogy a bitcoinnal az élen egyre mélyebbre esnek a kriptodevizák.

Sőt, a Fed már konkrétan arról is beszélt a héten, hogy elkezdi visszaszívni annak a hatalmas likviditásnak egy részét is, amit bepumpált a piacokra. Ez pedig rossz fundamentális keretrendszer a kriptopiacoknak (látszik, hogy az infláció elleni védelem jegyében nem volt igazán tőkebeáramlás), de persze az is látszik, hogy például a folytatódó japán pénznyomtatás, vagy az évek óta várt amerikai bitcoin ETF megvalósulása ebből a szempontból most nem segít, ahogy a kazah internethálózat leállítás/korlátozás miatti számítási kapacitás-visszaesés sem. A bitcoin hashrate még mindig nem állt vissza az újévi lokális csúcsra, az utóbbi 24 órában 3,6%-kal esett.

Grafikon forrása: bitinfocharts.com

A Coinmarketcap.com szerint most az alábbi az első 10 legnagyobb kapitalizációjú kriptoeszköz a világon és látszik, hogy hogyan teljesítettek az utóbbi 1, 7, 30, 60, illetve 90 napban.

kép forrása: coinmarketcap.com

Nem szabad még temetni a kritopiacot az elmúlt hetek csúnya teljesítményei alapján, mert számtalanszor láttunk már bámulatos feltámadásokat, de azért a több hete tartó lejtmenet már bizonyára komolyan borzolja a legtöbb kriptobefektető idegeit.

Könnyen lehet, hogy most is csak technikai jellegű esést látunk alacsony forgalom mellett, a partvonalon pedig komolyabb vevők is sorakozhatnak, amelyek például a 40 ezres régióban belevesznek az esésbe és ezzel az egész kriptopiaci hangulatot megfordítják. Ha nem, akkor viszont könnyen 30 ezer dollár körülig szakadhat a bitcoin, még nagyobb szakadásokat kiváltva az altcoinokban. A szombat esti kereskedésben a bitcoin árfolyama ennek a 40 ezres támasznak a közelébe, 40500-ig esett, ami szeptember közepe óta a legalacsonyabbnak számít, és egyelőre nincs érdemi felpattanás.

Ez a 40 ezer dollár körüli támasz nagyon fontos, innen indult meg október elejétől a szárnyalás, ami egészen a 69500 dollár körüli új történelmi csúcsig repítette az árfolyamot (és egyúttal egy dupla tető szerű alakzatot is rajzolt a grafikonra).

Az alábbiakban bemutatjuk a top10 kriptodeviza közül néhány grafikonját, amelyeken jól látszik a szinte folyamatos lemorzsolódás, pontosabban a bitcoin esését rendre túlteljesítő szakadás, közelítve fontosabb technikai támasz szintekhez, amely az egyes eszközökben akár nagyobb felpattanásokat (ellenkező esetben nagyobb szakadásokat) is kiválthat.

Az ethereumnál az árfolyam már a kerek 3 ezer dolláris szintig szakadt:

A solana már a 130 dolláros szint felé tart és itt még nincs igazán támasz-közelben az árfolyam:

A cardano hónapok óta nagyon csúnya teljesítményt mutat, gyakorlatilag harmadolódott a 3 dollár fölé ugrás óta. A folyamatos lemorzsolódással itt viszont már az 1 dolláros támasz közelébe kezdünk érni:

A ripple a 0,6 dolláros támasz felé tart:

A luna az elmúlt hetek bámulatos teljesítménye után 100 dollárig emelkedett, de azóta komoly korrekció indult és most már 60 dollár körül járunk:

Címlapkép forrása: Getty Images