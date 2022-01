Ezek a szigorú szabályok vonatkoznak a középiskolai felvételizőkre idén

A Nemzeti Pedagóguskar elnöke szerint a tavalyi évhez hasonlóan a diákok idén is szigorú szabályok szerint írják majd a középiskolai felvételit – írja az rtl.hu az RTL Híradó riportja alapján.

Felidézték, hogy tavaly a szülők legfeljebb az iskola kapujáig kísérhették gyermeküket, akikre a belépést követően azonnal lázmérés és kézfertőtlenítés várt, a folyosókon pedig kötelező volt a maszkhasználat.

A riportban megszólal Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, aki elmondta:

A szabályok ugyan azok maradtak, mint a tavalyi évben is voltak. Az iskolát az előző nap ki kell fertőtleníteni, a diákoknak a folyosókon és a közösségi terekben maszkot kell viselni, maga a dolgozat megírása során azonban a maszkot levehetik.

Horváth Péter hozzátette, a termekben maximum tíz diák ülhet majd le a távolságtartás biztosítása érdekében.

A győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója elmondta azt is, hogy van annyi termük, hogy mindenhol csak maximum tízen üljenek le. A tavalyihoz hasonlóan, ha lesz olyan iskola, ahol a kapacitásokhoz mérten több diák jelentkezik felvételire, akkor segítséget tud kérni a fenntartójától és be lehet vonni a folyamatba más intézményeket is.

Az RTL Híradó kérdésére válaszolva az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) elmondta, valóban a tavaly alkalmazott szabályokat javasolták az iskoláknak, amelyekről az intézmények saját hatáskörben dönthetnek.

A riportból az is kiderült, hogy aki nem tud részt venni a január 22-i vizsgán, az január 27-én vagy február 4-én pótolhatja.

Ez utóbbi időpont viszont már csak azoknak lesz elérhető, akik igazoltan megfertőződtek, hatósági házi karanténban voltak, vagy önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni az első két időpontban.

