Koronavírusos vagy, de közben sportolnál? Az orvosok szerint felejtsd el

Nem ajánlják az orvosok az edzést vagy a testmozgást akkor sem, ha valaki tünet nélkül vagy csak enyhe tünetekkel koronavírusos – számol be a hírről a The Wall Street Journal

A jelenlegi vizsgálatok azt mutatják, hogy az omikron variáns enyhe tüneteket okoz, ezért sokak fejében megfordulhat, hogy egy kis orrfolyás miatt nem adják fel újévi fogadalmukat és folytatják az edzést, illetve testmozgást.

A sportorvosok azonban azt tanácsolják, hogy ilyen esetben is érdemes szüneteltetni a sportot, akkor is, ha teljesen tünetmentesen covidos valaki. A The American College of Sports Medicine például azt mondja, hogy az alacsony kockázati csoportba tartozó betegeknek is legalább 10 napot kellene pihenniük azt követően, hogy igazoltak elkapták a koronavírust. Ha nincsenek tüneteik, akkor ezt a pihenési időt 7 napban határozzák meg.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ezekben a napokban csak a kanapén kell ülni és filmeket nézni – mondja egy sportorvos. Szerinte könnyű fizikai munkát, sétákat be lehet iktatni mindaddig, amíg a beteg nem érez mellkasi fájdalmat vagy fáradtságot. A felgyógyulást követő testmozgásnál is érdemes nem egyből belevetni magunkat a szokásos edzésbe, hanem folyamatosan visszaszokni a régi gyakorlatokhoz – teszi hozzá.

Hüvelykujjszabály szerint a sporthoz való visszatérést nagyban befolyásolja, hogy a beteg tünetei nyak alatt vagy felett jelentkeznek. Ha nyak alatti tünetek vannak, mint például elnehezedett tüdőérzet vagy gyomorrontás, érdemes kerülni még a testmozgást. Ha pedig olyan tünetek vannak, mint orrfolyás vagy enyhe fejfájás, vissza lehet térni a mozgáshoz, de az is inkább séta legyen, mint futás – tanácsolja a sportorvos. Szerinte ugyanezen irányelveket érdemes követniük azoknak is, akik enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen.

A long Covidban szenvedőknek óvatos testmozgást javasolnak, ez esetben érdemes figyelni arra, ha egy sétától fáradtnak érezzük magunkat és nem megy az edzés, mivel ilyenkor további tüdő-vagy szívvizsgálat javasolt.

A szakértők azt javasolják, hogy a felgyógyulást követő első héten a korábbi testmozgás 40-50%-át végezzük csak, és közben figyelni kell, jelentkeznek-e olyan tünetek, mint légszomj, emelkedett pulzusszám, mellkasi fájdalom vagy fáradtság, ez esetben érdemes leállni és orvossal konzultálni.

Címlapkép: Getty Images