„2021. júliusában kiskorom óta dédelgetett álmom vált valóra: végre kézhez kaptam a tanári mesterdiplomámat. Gimnáziumi tanár lettem, mely 6 éves egyetemi képzéssel jár (összehasonlításként a jogi egyetem csak 5 év). Persze most, hogy végeztem, most lerövidítik 5 évre, de ezzel sokra nem megyek már. Mint ahogy a 25 év alattiak adókedvezményéből is kicsúszik minden fiatal tanár, mert mire befejezik az egyetemet, pont betöltik a 25-öt. Kétszakos tanári mesterdiplomával, két nyelvvizsgával és hatalmas lelkesedéssel léptem a pályára. Persze azt mindig is tudtam, hogy tanárként nem leszek gazdag, de nem is vágytam soha semmiféle luxusra, én csak egy nyugodt, tisztességes életet szerettem volna” – kezdi Orbán Viktornak címzett nyílt levelét egy pályakezdő tanár. Levelében ez áll:

Mikor az egyetemet befejeztem, jött a feketeleves: ki kellett költöznöm a kollégiumból. Míg a kollégiumban havi 15 ezer forintból megvolt a lakhatásom rezsivel együtt, most pályakezdő tanárként a hajléktalanság fenyeget.

Tönkrement hajszárító, üres tészta

2021-ben egy mesterdiplomával rendelkező pályakezdő tanár bére nettó 145 ezer forint, amihez még 15 ezres pótlék társul, vagyis mindenestől 160 ezret visz haza az ember - olvasható a levélben. A 160 ezres fizetésemből 120 ezret visz el a lakhatás. A maradék 40 ezerből kell megélnem: étkezni, öltözködni, tömegközlekedni, tusfürdőt/fogkrémet/gyógyszereket/minden egyebet megvenni - sorolja. A levélben kiemeli:

Elmondom, milyen ma Magyarországon pályakezdő tanárként élni: több, mint egy hónapja tönkrement a hajszárítóm, de nem tudok újat venni.

Karácsony előtt meg kellett beszélnem az ismerőseimmel, családommal, hogy ne készüljenek nekem semmivel, mert most nem vagyok olyan helyzetben, hogy bárkinek ajándékot tudjak venni - írja a tanár.

Szinte kizárólag üres tésztán/rizsen élek, mert másra nem futja, akárhogy spórolok. Előfordult már, hogy a tanári wc-ből hoztam el egy wc-papírt, mert nem volt pénzem otthonra venni.

Mint egy hajléktalané...

Az egyetlen csizmám úgy néz ki, mint egy hajléktalané, de nincs pénzem újra. Volt már olyan, hogy csak azért mentem el egy kiállításmegnyitóra, hogy ott jóllakhassak végre pogácsával. Ha jelenleg jönne egy váratlan nagyobb kiadás az életembe (a nagyobb az én esetemben 20 ezer Ft feletti összeget jelent), akkor nem tudnám megoldani. Vagy pedig utcára kerülnék - írja.

"Tanárként semmi segítséget nem kapunk. Nincs ruhapénz, nincs év végi jutalom, nincs cafeteria, nincs a világon semmi pluszjuttatás. Nincs semmi szociális védőháló alattam, hiába dolgozom szívem-lelkem beleadva, a hajléktalanság peremén egyensúlyozom" - írja a levélben.

Az élelmiszerboltokban ami tavaly ilyenkor 500 Ft volt, az most 700 Ft - írja, hozzátéve: a 2022-es évtől szinte mindenkinek 20%-ot emelnek a fizetésén. Kivéve tanárokat, mi egy 10%-os pótlékemelést kapunk… "Miért ér az én munkám gimnáziumi tanárként ennyire keveset? Egy azonos végzettségi szinten lévő bölcsődei dolgozó 100.000 Ft-tal többet kap a munkájáért. Miért? Egy szintén az államnak dolgozó vasutas/buszsofőr/irodai munkás miért ér ennyivel többet a tanároknál?" - emeli ki.

Hogy jutottak a tanárok a minimálbér szintjére?

A Portfolio korábban megírta, hogy drasztikusan csökken a tanárok keresetének vásárlóereje, miután az elmúlt hét évben a kormány befagyasztotta a pedagógusbéreket (a 2014-es minimálbérhez kötötte), ezért egyre nagyobb az országban a pedagógushiány. A legsúlyosabb válságokban bevett spórolási gyakorlat 2015 és 2019 között is zajlott Magyarországon, pedig a gazdaság kifejezetten gyorsan növekedett, jelentős költségvetési forrásokat biztosítva a kabinetnek.

A pedagógusok havonta ma már százezreket veszítenek, az elmúlt öt évben pedig fejenként összesen 3-5 millió forint közötti összeget buktak, mert a bérük a 2014-es minimálbérhez van igazítva. Elemzésünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy ha a béreket nem rendezik, akkor egyre több pedagóguscsalád élhet nélkülözésben a következő időszakban, a fiatalok számára pedig nem jelent perspektívát a főiskola után a szakmunkás minimálbér összegéért tanítani, így a már most is érdemi pedagógushiány a következő években még súlyosabbá válik majd.

2019-ben megtörtént, hogy a főiskolai diplomával (BA/BSc) rendelkező, pályakezdő pedagógusok illetménye alacsonyabbá vált, mint az akkori garantált bérminimum (közkeletű nevén szakmunkás minimálbér). Azóta a pedagógusoknak erre az összegre, vagyis a garantált bérminimumra egészítik ki a fizetését.

2020-ban megtörtént, hogy a mesterdiplomával (MA/MSc) rendelkező, pályakezdő pedagógusok fizetését is a szakmunkás minimálbérre kell korrigálni. Az ok egyszerű: a pedagógusok bére akkor sem emelkedett, a minimálbér és a garantált bérminimum viszont 8-8%-kal nőtt, ami utolérte/meghaladta a mesterdiplomás tanárok fizetését is.

2021-ben megtörtént, hogy a 3-5 év szakmai tapasztalattal rendelkező, a 2 év gyakornoki idejüket teljesítő, majd sikeres minősítő vizsgát tett pedagógusoknak (Pedagógus I. fokozatba lépett) az alapilletményét is utolérte a garantált bérminimum. Ugyanis a bérminimum 4%-kal nőtt (219 ezer forintra), miközben a pedagógusok alapfizetése semennyivel sem emelkedett (219 240 forint maradt).

2022-ben az évtizedes tapasztalattal rendelkező tanárok alapbére csökkent a szakmunkás minimálbér szintjére.

A PEDAGÓGUSOK HAVONTA MA MÁR SZÁZEZREKET VESZÍTENEK A BEFAGYASZTOTT BÉREIK MIATT AHHOZ KÉPEST, MINTHA A MINIMÁLBÉRREL EGYÜTT EMELKEDTT VOLNA A FIZETÉSÜK, AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN PEDIG FEJENKÉNT ÖSSZESEN 3-5 MILLIÓ FORINT KÖZÖTTI ÖSSZEGET BUKTAK, MERT A BÉRÜK A 2014-ES MINIMÁLBÉRHEZ VAN IGAZÍTVA.

A pedagógusok folyamatosan váltanak állást, sorra hagyják el az iskolákat. Emiatt drasztikus mértékű munkaerőhiány alakult ki a tavalyi évre. A szakszervezetek szerint az összeomlás közelébe idén azért került az oktatás, mert a kötelező oltás miatt már nincs elegendő tanár, amellyel biztosítani lehetne a stabil működést. Ezt az Emmi cáfolja.

Címlapkép: Getty Images