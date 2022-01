5000 milliárd forint feletti költségvetési deficitet hozott a 2021-es év

2021-ben az államháztartás központi alrendszere 5101,5 milliárd forintos hiánnyal zárt - közölte a Pénzügyminisztérium az előzetes tavalyi éves hiányadatot. Ennél magasabb éves pénzforgalmi deficitre egyetlen egyszer volt példa: a koronavírus-járvány és az általa kiváltott válság kirobbanásának évében (2020-ban). Most viszont úgy jött össze 2021-ben ez a hatalmas hiány, hogy a magyar gazdaság rekordsebességgel, 6,4%-kal szárnyalhatott tavaly (az előzetes becslések szerint).

Gigantikus éves hiány

Ezen belül a központi költségvetés 4662,3 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 419,4 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 19,8 milliárd forintos hiányt értek el - részletezte a PM.

A pár hete megjelent 2022-es kitekintőben még 5196 milliárd forintos hiány szerepelt, így az 5000 milliárd forint feletti összeg nem teljesen váratlan, viszont az előzetes tervek fényében hatalmasnak mondható. Főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy a minisztérium előzetes számításai szerint tavaly 6,4%-kal növekedett a magyar GDP.

Az alábbi ábráról jól leolvasható, hogy az éves pénzforgalmi hiány nagyjából minden tervet meghaladt. Az eredetileg törvényben elfogadott deficitcélnak a 3,5-szerese teljesült, de még a 2020 végén kitűzött 3990 milliárd forintos tervet is meghaladta 27%-kal. Jól látható, hogy igazán a tavalyi második félévben indult meg a költségvetési pénzpumpa.

A PM néhány részletet is elárult a jelentősebb kiadásokról. "A hazai kiadások közül a közúti fejlesztésekre 237,4 milliárd forintot, a Magyar Falu Programra 211,3 milliárd forintot, a közlekedési ágazati programokra 200,6 milliárd forintot fordított a kormány. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra 96,2 milliárd forintot, a nemzeti agrártámogatásokra 89,9 milliárd forintot, a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatból pedig 87,6 milliárd forintot fizettünk ki. Jelentősek még a vasúti fejlesztésekre fordított 78,5 milliárd forint, a Beruházás ösztönzési célelőirányzatból kifizetett 62,7 milliárd forint, a Modern Városok Program céljaira kiadott 51,7 milliárd forint, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatására fizetett 47,7 milliárd forint összegű források is. A hazai kiadások közül kiemelendő továbbá a nyugellátásokra fordított 4117,7 milliárd forint, valamint a gyógyító-megelőző ellátásokra kifizetett 1880,0 milliárd forint is. 2021-ben indult el az orvosok több évig tartó, átfogó béremelési programja is" - sorolták.

Arra is emlékeztet a Pénzügyminisztérium, hogy "2021. december elején 350 milliárd forintos pénzügyi tartalék képzéséről is döntött a kormány annak érdekében, hogy ezzel is erősítse hazánk pénzügyi stabilitását és tovább javítsa a befektetői megítélést". "Ennek is köszönhetően - a rendelkezésre álló adatok alapján - 2021 végén az adósságráta és az uniós módszertan szerinti hiány csökkenése kellő pénzügyi tartalék mellett valósulhatott meg" - fogalmaz a tárca.

Mi történt decemberben?

Az év utolsó hónapjában ezúttal is jelentős költségvetési hiány jött össze: az önkormányzatok nélkül számolt költségvetési egyenleg 1170 milliárd forintos mínuszt mutatott. Ennél magasabb csak egyszer volt a deficit, 2020-ban.