Az 5. hullám és az áremelkedés gondot okozhat a hazai turizmusban

Habár a karácsonyi és szilveszteri időszak jól sikerült a hoteleknek, az idei év nemcsak az 5. járványhullám miatt indul nehezen, hanem azért is, mert 4-5-szörösére emelkedett a gáz ára, és az elektromos-áram tarifái is durván megugrottak. A szektor szereplői összességében azonban idén már több vendégre számítanak.

Kedvezően alakult a szilveszter és az újévi időszak, 70-80 százalékos töltöttséggel mentek a hotelek. A vendégek nagyon várták már, hogy kikapcsolódjanak. Az 5. járványhullám elindulása a január-februári időszakban azonban mindenképpen érinteni fogja a szektort – mondta Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Jelenleg, az előszezonban a vidéki szállodáknál 30-50 százalék közötti a kapacitáskihasználtság, a budapesti szállodáknál pedig lényegesen alacsonyabb a töltöttség.

A fővárosi hoteleket sújtja az is, hogy számos európai ország szigorított a járványügyi korlátozásain az omikron variáns miatt romló koronavírus-helyzet miatt, ám egyelőre még bizonytalan, hogy ez mennyire fogja vissza majd a külföldi utazásokat. A környező országokból továbbra is jönnek Magyarországra turisták, ahol jellemzően szabadabban elérhetők a turisztikai szolgáltatások, mint máshol.

Az idei üzleti évet továbbra is a bizonytalanság jellemzi a last minute foglalások miatt. Egy teljes hetet sem látnak előre a szállodák, mert rengeteg vendég csak érkezés előtt 24-72 órával foglal

– mondta Baldauf Csaba. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke hozzátette: ehhez jön még a jelentős emelkedés az energia-, a nyersanyag- és a bérköltségek területén.

Egyelőre még csak moderált áremelést léptek meg a hotelek a szobaáraik és a szolgáltatásaik terén, de elkerülhetetlen lesz a költségnövekedés egy részének lekövetése az árakban is. „Aki tavalyi árakon szeretne még kikapcsolódni, az mielőbb használja ki az előszezon kedvező ajánlatait” – tanácsolja a szövetségi elnök. Baldauf Csaba hozzátette, a szektor bizakodik abban, hogy

2022-ben már jelentősebb vendégforgalmi és üzleti eredményt ér el a korábbi két év pandémiás időszakához képest, már csak azért is.

Az, hogy a szállásadó vállalkozóknak még június végéig lehetőségük van a hitelmoratóriumban maradásra, nyilvánvalóan segíti a nehéz helyzetbe került szállodákat. Az igazság pillanata azonban július elejétől mindenhova elér. Egyelőre nincs arról hír, hogy bajba jutott hotelek esetleg tárgyalni kezdtek volna a hitelezőikkel.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója megkeresésünkre azt közölte, továbbra is azt látják, hogy az emberek szeretnének utazni, és ahogy erre lehetőségük van a kedvezőbb járványügyi adatokat hallva, megteszik. „Azonban szűkül az utazók köre, azok utaznak ismét rendszeresen és mernek messzebbre, hosszabb távra elindulni, akik gyakorlott, profi utazók, és nem ijednek meg a váratlan helyzetektől” – mondta a szállodai vezető.

„Bár a járványhullámok késleltetik a szektor a kilábalását, de az igazi probléma a kiszámíthatatlanság, az átláthatatlan, nem egységes szabályozás, az ad-hoc intézkedések Európában. Ezek az utazók biztonságérzetét nem segítik, és ennek a bizalomnak a helyreállítása lenne a legfontosabb” – közölte Kovács Balázs.

A Danubius Hotels vezérigazgatója azt mondta, hogy sokkal erősebb évre számítanak idén, mint amilyen 2021-ben volt.

Jobban beindul várhatóan a nemzetközi turizmus is, mert most vannak külföldi vendégeik. „A belföldi turizmus idén hasonlóan erős lesz, mint tavaly, a SZÉP-kártyás költések kapcsán azért van aggodalom bennünk, de reméljük, hogy a finanszírozásnak ezt a formáját a jövőben is sokan fogják belföldi szállásfoglalásra fordítani” – összegzett Kovács Balázs. Kiemelte: a rendezvényturizmus lassú visszatérésére és felépülésére is számítunk, nyilván ehhez szükséges, hogy a 4-5. hullám lecsengjen.

Azt a Danubius Hotels vezérigazgatója is elismerte, hogy nem csillapodott, hanem inkább drámaibbá vált az energiapiaci helyzet, ahhoz képest, mint amire tavaly év végén számítottak. Korábban elképzelhetetlen magasságokba emelkedtek az árak, aminek főleg az első fél évre van drasztikus hatása. „A turizmusban szolgáltatók szemlélete is változott: a rugalmas árak, foglalási feltételek segítik, hogy a vendég merjen foglalni, mert biztos benne, hogy akár az utolsó pillanatban is tudja módosítani.

A vendégek is rugalmasabbak lettek ezen a téren, sokan foglalnak az utolsó pillanatban, ha mégis lehetőségük van utazni

– avatott be minket a megváltozott piaci környezetbe Kovács Balázs, aki azt is hozzátette, hogy idén a külföldi turizmus fokozatos visszaépülését várják.

