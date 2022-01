Már most a második legnagyobb hullám tombol az ország gócpontjában

Nagyon rövid idő alatt bekövetkezett az, amit a szakértők vártak: az omikron variáns miatt év elején elindult ötödik járványhullám Budapesten már olyan méreteket öltött az új esetszámok tekintetében, ami korábban csak egyszer fordult elő.

Budapesten (még a kedden jelentett szokásos alacsony adatok mellett is) 1044 fertőzöttet azonosítottak a kedd reggel közölt adatok szerint. Ezzel az új esetszámok 7 napos mozgóátlaga a fővárosban 1529 főre emelkedett (a járvány kezdete óta a fővárosban hivatalosan már 225 ezer fertőzöttet azonosítottak egyébként).

Ezzel a fővárosi járványgörbe minden korábban megfigyeltnél meredekebben emelkedik és az omikron miatt most a járványgörbe már a második legmagasabb szintjét érte el.

Ennél magasabb ponton csak 2021 februárjában és márciusában járt a budapesti járványgörbe, a harmadik járványhullám idején.

A jelenség nem váratlan, az új variáns rendkívüli fertőzőképessége és a nemzetközi járványfolyamatok alapján várható volt, hogy Magyarországon is példátlan gyorsasággal fog ismét terjedni a fertőzés.

Az új esetek 30%-át azonosítják a fővárosban, vagyis még mindig itt található az ötödik hullám egyik nagy gócpontja. Az elmúlt napokban egyébként ez a mutató stagnál, vagyis kezd az ország többi részében is előrébb vonulni a járvány.

A megyei adatok alapján a fővároson kívül Pest megyében, Veszprém megyében, Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében magas még a fertőzés gyakoriság.

Kilátások

Ezzel tehát már most a második legfertőzőbb járványhullámról beszélünk idehaza, a súlyosságára vonatkozóan ugyanakkor még nem lehet előrejelzéseket tenni.

A napokban megjelent, amerikai nagyvárosok példája alapján nem kizárt, hogy a kórházba kerülés és halálozás tekintetében is szomorú adatokat hoz el a 2022 elején megindult járványhullám Magyarországon is. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszterének legutóbbi nyilatkozata is inkább arra utal, hogy az ötödik járványhullámnak súlyos következményei lesznek (napi 200 halott).

Ebben az esetben felmerül a kérdés: ha a kormány már most látja, hogy súlyos következményei lesznek az 5. hullámnak (kórházba kerülés magas szintje, ellátórendszer terhelődése sem kizárt, nem Covid-betegek ellátása megint sérülhet, és nagyon sokan veszítik életüket), és egy ilyen gyorsan terjedő variáns fényében még inkább igaz, hogy a vakcina a hatékony védekezés, de közben az átoltottság nem megfelelő szintű, akkor éberen kell figyelni a folyamatokat, hogy a kórházak túlterhelődése ne következzen be.

Ezért ha az amerikai forgatókönyv következik be idehaza is és nem a dél-afrikai, akkor újra előtérbe kerülhetnek korlátozó intézkedések, hogy a járványgörbét (főleg a kórházi görbét) laposítsuk.

Címlapkép: Szilveszterezők Budapesten a Zrínyi utcában az óév utolsó napján, 2021. december 31-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor