Elérte a 7%-ot az amerikai infláció

Decemberben 7%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az Egyesült Államokban, az infláció ezzel november után tovább gyorsult - derül ki a munkaügyi hivatal friss közlése szerint. Az elemzők pont ekkora áremelkedésre számítottak.

Újabb lélektani szintet vitt át az éves áremelkedés mértéke az Egyesült Államokban, az infláció csaknem 40 év után ismét elérte a 7%-ot decemberben - derül ki a friss közlésből. Novemberben 6,8% volt az áremelkedés mértéke, így az infláció az év utolsó hónapjára tovább gyorsult. Az elemzők pontosak voltak: a Reuters konszenzusa is 7% volt.

Az energia- és élelmiszerárak nélkül számolt magindex 5,5%-on állt, azaz az ingadozó árú termékektől megtisztított index is messze a jegybanki cél (2% felett jár). A Fed ugyan saját bevallása szerint a kevésbé volatilis személyes fogyasztások indexét veszi figyelembe a fogyasztói árindex helyett, utóbbi az árnyomás növekedéséről árulkodik decemberben.

A jegybank megközelítése az inflációval kapcsolatban ősz óta egyre kevésbé toleráns, novembertől kezdődően pedig egyre határozottabban lép a fékre a Fed: előbb az eszközvásárlási program kivezetését jelentették be, majd decemberben felgyorsították a folyamatot és három kamatemelést is jeleztek 2022-re. Ma pedig már a mennyiségi szigorítás, azaz a Fed mérlegfőösszegének csökkentése is szóba került, mint lehetséges lépés a közeljövőben.

A híre a dollár jelentős gyengülésbe kezdett. A befektetők optimisták a magas inflációs adat ellenére is, ugyanis a közlés végül nem haladta meg az elemzői várakozásokat, azaz a piac most minden bizonnyal nem áraz a jelenleg tervezettnél gyorsabb vagy határozottabb szigorítást. De könnyen lehet, hogy a dollár erősödése a vártnak megfelelő adatközlésre csak azonnali és átmeneti reakciónak bizonyul, és nem tart ki sokáig.

