Jól jött az újévi enyhe idő: csak 45%-ra apadt a magyar gáztárolók töltöttsége és nem kell aggódni

Az újév első hét napjának szokásosnál enyhébb időjárása mellett az utóbbi 5 év átlagánál mintegy 30%-kal kevesebb gáz fogyott és így mostanra csak 45%-ra apadt a magyarországi gáztárolók összesített töltöttségi szintje, ami mellett nem kell aggódni, mert még tartósan hideg idő esetén is lesz elegendő gáz Magyarországon – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerdai nyugtató közleményéből.

Múlt heti átfogó elemzésünk idején rámutattunk, hogy az öt magyarországi gáztároló együttes töltöttségi szintje 49,2%-os volt és hangsúlyoztuk, hogy egyrészt megtévesztő a 2021-es és 2020-as kiugró tárolói töltöttségi adataihoz viszonyítani az aktuális helyzetet, másrészt bemutattuk a gázpiacot aktuálisan mozgató tényezőket és az európai, illetve külön néhány régiós ország tárolói töltöttségi adatait.

Ezután adott ki ma egy helyzetjelentést a MEKH, amit arra hegyezett ki, hogy az újév első napjainak szokatlanul enyhe időjárása mellett az utóbbi 5 évi átlagnál mintegy 110 millió köbméterrel, kb. 30%-kal kevesebb gáz fogyott (249 millió köbméter) és így az összesített magyar tárolói töltöttségi arány csak 45%-ra csökkent. Ezt egyébként a GIE AGSI oldalán napi szinten folyamatosan is nyomon lehet követni és ebből írtuk múlt heti elemzésünket is, illetve az alábbi ábrát is innen frissítettük a mai napra. Az ábrán jól látszik, hogy a mostani 45%-os arány (piros vonal) az elmúlt 10 év átlagánál (szürke vonal) és a 2018-as aránynál csak kb. 5%-ponttal alacsonyabb, de közel 15%-ponttal magasabb, mint a 2017-es tényérték volt és szinte teljesen megegyezik a 2019-es adattal.

Az viszont csak a MEKH adatbázisából tudható, hogy az enyhébb napokon pontosan mennyi gáz is fogyott itthon és ez milyen összefüggésben van a napi átlagos középhőmérséklettel:

2022 első hetének (január 1-től 7-ig tartó időszak) legmelegebb napján, január 4-én a földgázfogyasztás csupán 28,3 millió köbméter volt, mintegy 20 millió köbméterrel kevesebb, mint egy átlagos téli napon. Idén január 1. és 7. között összesen 248,6 millió köbméter gáz fogyott az országban.

2021 hasonló időszakában 324,4 millió köbméter, míg 2020-ban 369,9 millió köbméter. Az elmúlt 7 évből 2017-ben volt a legmagasabb január első hetének fogyasztása, ami 430,9 millió köbméter volt.

Az elfogyasztott földgázmennyiség követi a hőmérséklet változását, hozzávetőlegesen a napi középhőmérséklet 1°C fokkal való változása két millió köbméterrel változtatja a fogyasztást (a fűtési időszakban). Idén január első hetében 3,3 °C volt napi átlagos középhőmérséklet, amely 2,4 fokkal haladja meg az elmúlt öt év megegyező időszakú átlagát.

Az idei tél eddigi leghidegebb napja 2021. december 22 volt, ekkor -3,44 °C napi középhőmérséklet mellett 52,1 millió köbmétert fogyasztottak a lakosság és az ipari felhasználók (az elmúlt napok hideg időjárásával kapcsolatos adatokra nem tér ki a közlemény).

A fentiek után a MEKH megállapítja, hogy a január elejei enyhe idő miatt jellemző alacsony napi fogyasztások ellenére az idei téli összesített gázfelhasználás hasonló az előző évihez. Kitérnek arra is, hogy a január 9-ei adatok szerint a magyarországi földgáztárolókban 2,8 milliárd köbméter gáz van, ami 45%-os töltöttséget jelent. Ezután zárásként azt hangsúlyozzák:

A rendelkezésünkre álló gázmennyiséget figyelembe véve a hosszú távú importszerződések és egyéb várható importmennyiségek elegendő tartalékot jelentenek még tartósan hideg idő esetén is.

