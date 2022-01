Szlávik János az omikron utáni világról is beszélt

Kevesebben kerülnek kórházba az új omikron variáns miatt, az intenzív osztályon ápoltak száma nem fog olyan mértékben növekedni, mint az esetszámok - vélekedett a Mandinernek adott interjújában Szlávik János infektológus, aki szerint semmi garancia arra, hogy ne jönne egy másik variáns, ami messze nem lesz ilyen jóindulatú.

Úgy tűnik, hogy több a tünetmentes fertőzött is, ami az egyének szempontjából üdvözlendő, ám a járvány terjedése miatt nem. „Összességében úgy tűnik, hogy enyhébb betegséget okoz, de ez még nem bizonyított” – összegezte az eddigi tapasztalatokat a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, aki arról is beszámolt, hogy az intézményének infektológiai és intenzív osztályán is csökkent a betegszám. A szakember szerint ennek oka egyértelműen, hogy felvesszük az oltást.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az újabb mutánst sem szabad félvállról venni, hiszen az oltatlanoknál az omikron ugyanolyan súlyos is lehet, mint a korábbi variánsok.

Az oltottaknál viszont egészen enyhe, de olyan klasszikus tünetekkel, mint orrfolyás, torokfájás, torokkapás, gyengeség, izom- és ízületi fájdalommal jelentkezhet - tette hozzá.

Elmondása szerint az intenzív osztályokon idehaza is az oltatlanok vannak többségben.

Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lenne három oltással beteg intenzíven. „Lehet, hogy van egy-egy, na, de mennyi nincs? Egy bent, 3 millió kint” – hangsúlyozza.

Megjegyezte azt is, hogy a flurona nem egy új koronavírusmutáció, pusztán azt jelenti, hogy a két betegség teljesen véletlenül egyszerre van jelen egy emberben.

Annak kapcsán, hogy a jelenlegi karanténszabályok szerint azoknak, akik érintkeznek covid fertőzöttel, de ők nem fertőzöttek és oltva vannak, nem kell karanténba vonulniuk elmondja: az oltások nemcsak arra jók, hogy csökkentsék a súlyos betegséglefolyás, vagy kórházba kerülés esélyét, hanem arra is, hogy az oltás ellenére fertőzöttek kisebb mértékben és eséllyel adják tovább a vírust.

A kilátásokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott a lapnak, hogy

legkésőbb 2023-ig végét látom ennek a dolognak.

Szlávik János nem hisz abban az elméletben, hogy a koronavírus influenzaszerű betegséggé szelídülne, ami ellen fél évente szükség lesz oltásra. Óva intett attól is, hogy azt gondolnánk, már most, az omikronnal vége a járványnak, mint mondja,

semmi garancia arra, hogy ne jönne egy másik variáns, ami messze nem lesz ilyen jóindulatú.

Címlapkép: Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa az oltóanyaggyár-munkacsoport alakuló ülésén az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2021. december 15-én. A testület azt hivatott eldönteni, hogy a Debrecenben létesülő gyárban milyen típusú, technológiájú oltóanyag készüljön koronavírus ellen. Forrás: MTI/Soós Lajos