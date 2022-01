Kiszámoltuk: magyarok milliói veszíthetik el a védettségi igazolványt Gulyás Gergely bejelentése alapján

Oltási igazolvánnyá alakul át a védettségi igazolvány, így február 15-étől csak azoknak a kártyája lesz érvényes, akik három oltással rendelkeznek, vagy 6 hónapon belül kapták meg a második oltásukat – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A Portfolio számításai szerint emiatt az érvényes védettségi igazolványok hozzávetőleg 39 százaléka, 2,66 millió kártya válhat érvénytelenné a mai állapot szerint.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szavai alapján az alábbiak történnek a védettségi igazolványokkal:

február 15-étől oltási igazolvánnyá alakulnak át, mivel az omikron variáns esetében a betegségen való átesés fogalma mást jelent, így az átesettség nem jogosít fel rá,

, a kártyákat nem kell bezúzni, a rajtuk lévő QR-kód segítségével ellenőrizni lehet majd, hogy valóban érvényesek-e.

A jelenleg érvényes kormányrendelet szerint a sporteseményeken, az 500 főnél több vendéget fogadó, zenés-táncos rendezvényeken, koncerteken kell felmutatni a védettségit, valamint az egyéb rendezvényeken, ha zárt térben tartják azokat. Saját döntés alapján számos fürdőhely is elvárja a vendégeitől. Arról, hogy milyen változást tervez a védettségi igazolványokhoz fűződő jogokban a kormány, egyelőre nem beszélt a miniszter.

A Portfolio becslései alapján jelenleg legfeljebb 6,8 millió érvényes védettségi igazolvány lehet Magyarországon, hiszen a 6,3 millió beoltott mellett a hivatalosan is megfertőződött 510 ezer ember kapta meg 6 hónapos érvényességi idővel (a kettő között lehet bőven átfedés, de ennek mértékét nem ismerjük), illetve kis számban még azok, akik utólagos antigénteszttel jogosultságot szereztek rá (velük az említett átfedés miatt sem számolunk). A jelenlegi, január 13-ai állapot szerint azonban

A legfeljebb 6,8 millió érvényes védettségi igazolvány mintegy 39%-a, vagyis 2,66 millió válhat érvénytelenné, ugyanis 510 ezren az átesettség miatt, 2,15 millióan pedig a hat hónappal régebben szerzett oltásuk miatt rendelkezhetnek érvényes kártyával.

Velük szemben jogosult maradhat továbbra is az a 3,31 millió fő, aki megkapta már a harmadik oltást is, 843 ezren pedig az elmúlt hat hónapban adatták be maguknak a második oltást, így szintén érvényes marad a kártyájuk a jelen helyzet szerint. E két csoport között ugyancsak lehet átfedés, így a 4,15 milliós jogosulti létszám némileg felülbecslésnek tekinthető.

Az 510 ezer, elmúlt hat hónapban átesett, védettségi igazolvánnyal rendelkező egyénből természetesen vannak olyanok, akik időközben megkapták a második vagy harmadik oltásukat, ők azonban nem növelik tovább a jogosultsági létszámot, hiszen az oltás miatt jogosultak részeként már figyelembe vettük őket is a számítás során.

Február 15-éig még jelentősen változhatnak a fenti számok, hiszen csak a január 13-ai állapotból tudtunk kiindulni. A betegségen való átesés azonban már nem fogja növelni ettől a dátumtól fogva a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számát, csak a második vagy a harmadik oltást felvétele, miközben azok, akik 6 hónapnál régebben kapták meg a második oltásukat, és nem veszik fel a harmadikat, fokozatosan kikerülnek a jogosulti körből. Érdemes megjegyezni egyébként, hogy a védettségi igazolványok külsején az első oltás dátuma szerepel, így a második oltás dátuma alapján való jogosultság ellenőrzése sem feltétlenül lesz lehetséges a szolgáltatóhelyeken egyszerű szemrevételezéssel (nagyobb sporteseményeken például elsőre kivitelezhetetlennek tűnik a védettségi igazolványok tömeges és gyors ellenőrzése).

A védettségi igazolványra való jogosultság szabályainak változásából és az omikron járványhullám berobbanásából arra is következtethetünk, hogy a járványhelyzet esetleges súlyosabbra fordulása esetén a kormány szélesebb körű többletjogosultságot fog biztosítani a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek az ilyennel nem rendelkezőkkel szemben bizonyos szolgáltatások igénybevétele során, de erről egyelőre nem ismerjük a kormányzati terveket.