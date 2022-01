Tombol a koronavírus a világon, sorra dőlnek meg a fertőzöttségi rekordok

A francia szenátus szerda este módosításokkal elfogadta a koronavírussal szembeni védettségi igazolást felváltó oltási igazolásról szóló törvénytervezetet

A javaslat végső változatáról a parlament két háza várhatóan csütörtökön dönt. Ha nem találnak kompromisszumos megoldást, a szöveg visszakerül a nemzetgyűlés elé második olvasatra.

A jobboldali ellenzéki többségű felsőház 242 szavazattal 69 nem ellenében, és 31 tartózkodással fogadta el a szöveget, amelyet a nemzetgyűlés első olvasatban a múlt héten szavazott meg.

A szenátorok beletették a szövegbe, hogy az oltási igazolás automatikusan kivezetésre kerül, amint 10 ezer alá csökken a kórházban ápolt fertőzöttek száma. Jelenleg 24 ezren vannak kórházban.

A nemzetgyűlés által elfogadott tervezet 12 éves kortól írja elő az igazolás használatát, de az iskolai rendezvényeken csak 16 éves kortól lenne kötelező, a szenátorok viszont úgy döntöttek, hogy csak 18 éves kortól léphet életbe, a 12 és 18 év közöttieknek továbbra is az eddig használatos védettségi igazolást kell bemutatniuk a nyilvános helyeken.

A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet) jelenleg a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. A törvénytervezet értelmében ezekre a helyekre jövőben kizárólag a három oltást kapók léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe.

Franciaországban jelenleg felfutóban van a járvány az omikron variáns miatt, amely az új fertőzések csaknem háromnegyedéért felelős. A napi esetszám kedden újabb rekordot döntött 368 ezer feltárt esettel, szerdán 361 ezer új fertőzöttet jelentettek, de Olivier Véran egészségügyi miniszter szerdán a France Info hírrádióban úgy vélte, hogy valójában fél és egymillió között lehet a tényleges napi esetszám. A tárcavezető szerint az esetszámot illetően most tetőzik az ötödik hullám, és hamarosan csökkenés várható a naponta feltárt esetek számában.

A kórházakban 24 ezer fertőzöttek ápolnak a múlt heti 20 ezerhez képest, közülük 4 ezren vannak intenzív osztályon, de ez utóbbiak jelentős többsége még a delta variánssal fertőződött meg a egészségügyi hatóságok szerint. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az omikron variánssal fertőzött ápoltak rövidebb ideig szorulnak kórházi ellátásra, mint azok a betegek, akiket a delta variáns fertőzött meg. A Covid-19 szövődményeiben 126 ezren vesztették életüket.

Az általános iskolai dolgozók eközben csütörtökre figyelmeztető sztrájkot hirdettek az alapfokú oktatási intézményekben bevezetett új járványügyi intézkedések miatt, amelyeket álláspontjuk szerint lehetetlen megvalósítani. A legfőbb szakszervezet, az SNUipp-FSU szerint a tanárok háromnegyede tart majd munkabeszüntetést, és az iskolák fele nem fog kinyitni.

A kormány hétfőn jelentette be, hogy amennyiben egy osztályban egy tanuló koronavírus-tesztje pozitívnak bizonyul, nem szükséges ezentúl bezárni az osztályt, hanem az osztály valamennyi tanulójának négy nap alatt három öntesztet kell a szülők felügyelete mellett elvégezniük. A tesztek ingyenesek, de a szülőknek írásban kell az iskolát tájékoztatniuk az eredményekről. Pozitív eredmények esetén az iskolák feladata a további szűréseket (PCR vagy antigén tesztek) megszervezni a tanulóknak.

Az SNUipp-FSU szerint az új szabályok nem egyszerűen nem óvják a tanulókat, a dolgozókat és a családjaikat, de még nagyobb káoszt teremtenek az iskolákban, ahol "a jelenlegi körülmények között a tanulók nem tudnak rendesen tanulni, a jelenléttel folyó és távoktatás közötti hibrid rendszert lehetetlen megvalósítani". A közlemény arra is felhívta a figyelmet, hogy tarthatatlan helyzetet teremt az is, hogy nincs elég helyettesítő tanár a betegség miatt otthon maradtak pótlására.

Jean Castex miniszterelnök kedden a nemzetgyűlésben elmondta: az általános iskolai osztályok két százaléka, 10 400 osztály van zárva azért, mert több tanuló fertőzött. Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter pedig arról tájékoztatott, hogy a 12 millió diák közül 50 ezer fertőzött jelenleg.

(MTI)