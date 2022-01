Volt kereslet, hát jócskán bezsákolt államadósságból az ÁKK

Portfolio 2022. január 13. 13:50

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 futamidőn kínált államkötvényeket eladásra a befektetőknek. Mindhárom sorozatnál bőséges volt a kereslet, ezt kihasználva az ÁKK a meghirdetett mennyiségnél több ajánlatot fogadott be. Ennek oka egyrészt az lehet, hogy az év elején jelentős mennyiségű pénzt szór ki a gazdaságba az állam, ezért a likviditást segíti a bezsákolás. Piaci magyarázata is lehet a lépésnek, az emelkedő kamatkörnyezet is motiválhatja az adósságkezelőt, hogy előbbre hozza a finanszírozást.