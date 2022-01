Új omikron-tünetet azonosítottak

A koronavírussal fertőzöttek körében az utóbbi időben megfigyeltek alapján gyakran előfordul a betegség elején a hasmenés, immunsérült betegeknél pedig a hányás, hányinger - írja az NBC a John Hopkins Medicine-re hivatkozva.

Az Egyesült Államokban a koronavírus omikron variánsa óriási felfutást okozott az esetszámokban:

A koronavírus számos tünetet okoz, mint a láz, köhögés, fáradékonyság, melyek a leggyakoribbaknak számítanak és jól ismertek. Ugyanakkor az utóbbi időben - amikor is az omikronos esetek felfutottak az Egyesült Államokban - a béltraktust érintő tüneteket azonosítottak a koronavírusos betegek jelentős részénél, az Amerikai Nemzeti Orvosi Könyvtár (National Library of Medicine National Institutes of Health) adatai szerint, mely egyébként a világ legnagyobb orvosi-biológiai könyvtára, egyben egy fontos orvosi, tudományos tudásközpont.

Az egyik "potenciálisan veszélyes tünet" a hasmenés a John Hopkins Medicine szerint:

A koronavírus-fertőzöttek mintegy 20 százalékánál fordul elő a hasmenés nem sokkal a fertőzés után.

Az immunsérült betegek - akik a legnagyobb kockázatokkal néznek szembe - körében a legnagyobb az esélye a hasmenés és más bélrendszeri porblémák, hányás és émelygés kialakulásának.

(NBC)

