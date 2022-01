A Fed szigora miatt ellenszélbe kerülhetnek a befektetők idén

A Fed látványos fordulattal zárta az előző évet, és ennek a pálfordulásnak a visszhangja az újév első kereskedési hetére is rányomta a bélyegét. Vajon mi okozhatta ezt a fordulatot, és mit várhatunk ezután a piacokon?

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a december közepi kamatdöntő ülésén látványosan elhagyta az átmeneti szó használatát az inflációs folyamatok jellemzésére, valamint gyorsított az eszközvásárlási program kivezetésének ütemén (15 milliárd helyett 30 milliárd dollárral kevesebb kötvényt vesznek ezentúl). Így a QE időszaka március közepén véget érhet, ami ara késztette a befektetőket, hogy egyre nagyobb és egyre korábban kezdődő kamatemeléseket árazzanak.

Mindehhez nemcsak az járult hozzá, hogy infláció Amerikában januártól decemberig 1,4 százalékról 7 százalékra emelkedett, hanem a vártnál jobb munkaerőpiaci adatok is. A munkanélküliségi ráta 3,9 százalékon állt decemberben, mely nagyon közel van a pandémia kitörése előtti értékekhez, míg a munkabérek évtizedek óta nem látott mértékben emelkednek. Ha hozzávesszük ehhez a lakásárak, valamint a bérleti díjak sokszor kétszámjegyű emelkedését, ami csak késleltetve jelenik meg az inflációs számokban, akkor érthető a fordulat.

Sokan már korábban feltették a kérdést, hogy miért kell ilyen jó adatok mellett is havi 120 milliárd dollár mértékben stimulálni a gazdaságot, rekord mértékű negatív reálhozamok mellett. Az egyetlen logikus magyarázat erre az, hogy a Fed biztosra akart menni, és – egyesek szerint túlzott óvatosságból – nem akart túl korán a fékre lépni csírájában elfojtva az újranyitás utáni gazdasági fellendülést. A Fed tanult az Európai Központi Bank 2011-es hibájából, ahol az előző válságból éppen hogy kikecmergő gazdaságot újra recesszióba taszította az, hogy a jegybank az infláció első halvány jelére kamatot emelt.

A Fed fordulatára adott piaci reakció alapvetően pozitív volt, a decemberi ülés utáni átmeneti visszaesést követően az amerikai részvénypiac új csúcsra futott még az év vége előtt, és a hosszú lejáratú kötvényhozamok is csak kismértékben emelkedtek, ráadásul a dollár sem tudott már tovább emelkedni erre az amerikai deviza számára alapvetően pozitív hírre.

Január első hetében nyilvánosságra hozták a decemberi Fed kamatdöntő ülés jegyzőkönyvét, amelyből kiderült, hogy nemcsak a QE kivezetését tárgyalták a döntéshozók, hanem a jegybanki mérleg leépítésének mikéntjéről és időzítéséről is élénk vita folyt. Többen úgy vélték, hogy a kamatemelések megindításával párhuzamosan a jegybanknál lévő kötvényállomány csökkentését (Quantitative Tightening, rövidítve QT) is érdemes lenne elindítani. Ráadásul voltak olyan döntéshozók, akik úgy vélték, hogy érdemes lenne előbb, vagy nagyobb mértékben emelni az alapkamaton, mint azt korábban gondolták.

Ez viszonylag heves reakciókat váltott ki a befektetőkből, a részvények estek, míg a kötvényhozamok emelkedtek. Az inflációs várakozások csökkenése miatt a reálhozamok is emelkedésnek indultak, így egy markáns rotáció indult meg az egyes indexeken belül: a magas értékeltségű növekedési szektorok a piacnál nagyobb mértékben estek, míg az alacsony értékeltségű és ciklikus szektorok emelkedni tudtak. A piacok elkezdték beárazni az első kamatemelést márciusra, összesen pedig már 3-4 kamatemelés várható idén.

Három fontos dolgot érdemes kiemelni a Fed „pálfordulásával”, valamint annak piaci következményeivel kapcsolatban.

Először érdemes makrogazdasági oldalról megközelíteni a kérdést. Az amerikai jegybank azért tud és mer ennyire szigorú hangnemet megütni, mert úgy látja, hogy a gazdaság jó helyzetben van (jövőre is átlag feletti növekedés várható, a munkanélküliségi ráta a pandémia előtti szinteket közelíti), és kibírja a kamatemelések keresletvisszafogó hatását. A jelenlegi kamatok mellett a monetáris kondíciók még mindig ultra lazának számítanak, és kamatemelési ciklus még soha nem indult ilyen mély reálkamat, és ilyen hatalmas jegybanki mérleg (a GDP 37%-a) szintekről. Ez továbbra is támogatja a gazdaságot és a kockázatos eszközöket, bár – mint az látható volt a kezdeti reakciókból – korántsem minden eszközt egyformán.

A második fontos dolog, hogy a makrogazdaságot és a piacokat együtt kell tekinteni. A Goldman Sachs elemzése alapján, mely 1975 óta vizsgálta az S&P 500 Index teljesítményét, az amerikai részvénypiac stabil 10 éves reál kötvényhozamok és gyorsuló GDP növekedés jellemezte makrogazdasági környezetben (ez volt jellemző a tavalyi évre) átlagosan 16%-ot növekedett. A tavalyi évben majd’ 29%-ot száguldott a piac, így historikusan magas értékeltségre került. Az idei évre a Fed kommunikációja alapján a reálhozamok emelkedése várható, viszont a gazdasági növekedés lassulni fog a tavalyi szintről. Ebben a makrogazdasági környezetben a fenti statisztikák már csak 8%-os átlagos éves hozamot mutatnak az elmúlt 45 év adatai alapján. Ha ehhez hozzávesszük még azt is, hogy a kamatszint emelkedésével párhuzamosan a részvénypiaci értékeltség (pl. P/E ráta) általában csökken, akkor már nem olyan biztató a kép.

Harmadszor, hogy valami biztatót is mondjak, szerencsére lehet még izgalmas befektetéseket találni, de lehet, hogy nem passzívan, csupán az indexekbe fektetve. A Fed fent említett lépései alapján a szektorrotáció tovább folytatódhat, ami felértékeli az aktív eszközkiválasztás szerepét. A value típusú, alacsony értékeltségen forgó ciklikus iparágak lehetnek a nyertesei a szigorúbb Fed politikának, míg a növekedési típusú és magas értékeltségen forgó, sokszor veszteséget termelő cégek alulteljesíthetnek. Emelkedő kamatok mellett és magas inflációs környezetben a pénzügyi, valamint az energiaszektor felülteljesítő lehet, így érdemes lehet ezeket felülsúlyozni, vagy innen választani egyedi részvénybefektetéseket. Mivel régiónkban felülreprezentáltak ezek a szektorok, ezért az idén is jó teljesítmény várható az itt befektető alapoktól.

Összefoglalva: A Fed éles irányváltása a monetáris kondíciók szigorítását jelzi előre, hogy kordában tudja tartani az inflációs várakozásokat. Idén nemcsak az alapkamat emelése várható az amerikai jegybanktól, hanem a hatalmas méretű jegybanki kötvényportfólió leépítésének megindítása is.

Ezt – kisebb döccenőkkel – egyelőre jól fogadták a piacok, ám ha a Fed elveszi az ominózus puncsos tálat a befektetők elől, a játékszabályok megváltoznak.

A múltbeli tapasztalatok alapján az értékeltségi szintek jellemzően csökkennek emelkedő kamatok mellett. Ez nem jelenti azt, hogy a részvénypiacnak mindenképpen esnie kell, de ebben a környezetben más tényezőknek lesz kulcsszerepe abban, hogy a piacok jó vagy rossz teljesítményt mutatnak. Szerencsére a gazdasági növekedés az előrejelzések szerint jövőre is robusztus marad, így a vállalati profitok tovább nőhetnek, ami átveheti a meghatározó szerepet a részvénypiaci hozamok alakulásában. Nem kell aggódni tehát, azonban sokkal volatilisebb és nehezebb év elé nézünk a piacokon, mint 2021 volt.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images