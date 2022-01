Omikron-hullám: a fővárosban kitört a home office

A főváros mobilitási adataiból arra következtethetünk, hogy január első felében a lakosság óvatosabbá vált, és ezért aktivitásuk csökkent. A jelenség mögött feltehetően az -elsősorban Budapesten - erősödő koronavírus-járvány áll.

Nagyon kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy az emberek mennyire változtatják meg a viselkedésüket, életmódjukat egy-egy esemény hatására. A koronavírus-válság (történelmi léptékkel nézve rövid távú) hatásáról is kevés tudásunk van. Az egyik legjobb közvetett adathalmaz erre a Google mobilitási indexe, amivel egyes tevékenységek intenzitásáról kaphatunk utalásokat.

A Google adatai azt mutatják be, hogy hogyan változik a különböző helyek, például az élelmiszerüzletek ésparkok látogatottsága az egyes földrajzi régiókban. A fővárosban azt tapasztalhatjuk, hogy több területen is érdemben elmarad az aktivitás a megszokottól.

A leglátványosabb, hogy a tömegközlekedésben és a munkahelyeken az alapértékhez viszonyítva 26, illetve 23%-os visszaesést láthatunk. Az alábbi grafikonokon láthatjuk, hogy az aktivitás a karácsonyi ünnepekhez képest nőtt, de az ünnepek előtti időszak szintjét jellemzően nem éri el. Az, hogy az élelmiszerboltok és lakóövezetek aktivitása az alapérték felett jár, miközben a közlekedésben, munkahelyeken, kiskereskedelemben érdemben elmarad ettől, egyértelműen arra utal, hogy az emberek szívesebben maradnak otthon, az azon kívüli tevékenységeiket pedig összességében igyekeznek visszafogni.

A járvány korábbi hullámaiban is hasonló jelenségeket tapasztalhattunk. A fertőzésveszély növekedése összességében óvatosabbá teszi az embereket, olyannyira, hogy az visszahat a járvány erejére is, mivel a kontaktusszámok csökkenése lassítja a vírus terjedését.

Fontos azt is megemlíteni, hogy a járványhullám csúcsán több okból is távol maradhat a munkavállaló az munkahelyétől átmenetileg: a betegség miatt (még akkor is ha nem súlyos, de otthon kell lábadoznia), vagy ha karanténba kerül, vagy ha a gyereke iskolájában korlátozások lépnek életbe (karantén, osztálybezárás), vagy ha - legrosszabb esetben - egész egyszerűen nem tud eljutni a munkahelyére a közlekedés hiányosságai miatt, mert például a tömegközlekedésben túl sok sofőr esik ki. Utóbbira Magyarországon még nincs példa.

Azt, hogy a járványnak jelenleg leginkább kitett fővárosban valóban erősödött az otthonmaradás, a home office, igazolhatja, ha az országos mintára nézünk. Bár hasonló irányú elmozdulásokat láthatunk, annak mértéke kisebb, mint Budapesten. Ebben a járványhelyzeten kívül gazdaságszerkezeti okok is szerepet játszanak. A szolgáltató szektor nagyobb súlya ugyanis több lehetőséget teremt az otthoni munkavégzésre.

