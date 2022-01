Megjöttek a kedd reggeli magyar koronavírus-adatok

Portfolio 2022. január 18. 08:39

Az elmúlt 24 órában 6851 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon a kedd reggeli jelentés szerint, ami duplája az egy héttel ezelőtti adatnak. A fertőzéssel összefüggésben elhunyt 94 beteg, ez egy hét alatt 36%-os növekedésnek felel meg. A friss adatok alapján azt mondhatjuk, hogy az omikron-járványhullám - mivel egész Európában nálunk a leglazábbak a védelmi intézkedések - új lendülettel terjed az országban, feltételezhetően több hazai régióban is beindult a fertőzés gyors terjedése. Ami pedig nagyon elgondolkodtató: már most negatív fordulat következett be a halálozásokban és a kórházban ápolt betegek száma is emelkedésnek indult.