Rendkívüli lépésekkel avatkozna be az energiaárak elszállásába a brit és az olasz kormány

Radikális beavatkozást mérlegel a brit kormány az árampiacon azért, hogy a lakosság csak tompítottan érezze meg az elszállt gázárak áramárakra gyakorolt hatásait - tudta meg a Financial Times. Közben a Reuters információi szerint az olasz kormány azt mérlegeli, hogy a stratégiai gáztartalék felhasználásával tompítsa a magánszektor felé a durva gázár-kilengéseket.

Éppen tegnapi európai körképünkben mutattuk be, hogy az öt legnagyobb gazdaságban eddig milyen kormányzati intézkedések születtek és amint jeleztük: a brit kormány eddig eléggé fukar volt, jórészt rábízták a piaci erőkre az energiaárak kérdését, de a Financial Times friss információja ebben radikális változást sugall.

A cikk szerint az energiaszolgáltatók egy olyan tervvel keresték meg a brit kormányt, hogy ha egy bizonyos szint fölé ugrik a piacon a gázár, akkor az árampiacon a kormány adjon támogatást a szolgáltatóknak, hogy ne kelljen az áram árának emelését a lakosságra hárítaniuk (a piaci gázárak durván befolyásolják az áramárakat). Több éves távon akár önfinanszírozó is lehetne ez a rendszer, mert ha majd később csökkennek a gázárak a meghatározott szint alá, akkor az energiaszolgáltatók visszafizetnék a kapott támogatást a kormánynak és így a lakosság védve lenne a hektikus gázpiaci mozgásoktól és az ebből fakadó áremelési kényszertől.

A lap információi szerint a brit kormány szakértői ésszerűnek, elfogadhatónak tekintik a javaslatot, és Rishi Sunak pénzügyminiszter is hasonlóan gondolja, de azt is látja, hogy ha tartósan magasan maradnának a gázárak, ahogy azt egy szakértő pont tegnap jósolta a Portfolio hasábjain, akkor a brit kormánynak tartósan jelentős adófizetői pénzt kellene áldoznia erre az új rendszerre, ami kockázat. A másik oldalon viszont ott a politikai kockázat (a megtépázott népszerűségű Boris Johnson pártja május 5-én helyi választásokkal néz szembe), ami miatt a brit kormány az emberek megélhetési költségeinek korlátozását mérlegeli.

A lap szerint az átlagos brit családok rezsiköltsége az 1277 fontos eddig szintről 1900 font körülre is ugorhat áprilistól, pont akkortól, amikor bizonyos, már bejelentett adóemelések is hatályba lépnek. Aztán októbertől újabb áremelés is jöhet, ami a lap által jelzett szakértők szerint 2100-2400 fontos sávban szóródhat a tényleges piaci mozgások tükrében (a briteknél félévente engedélyezi a hatóság az árváltozást).

Nyilván szóba kerülhet még az energiaárak 5%-os áfa-kulcsának 0%-ra vágása, de erről korábban maga Johnson mondta, hogy nagyon radikális lépés lenne, ráadásul a gazdagoknak is segítene, illetve az energiaszolgáltatók államilag garantált hitelekkel való segítése, de egyes cégek már hitelfelvételi korlátokba ütköznének.

Amint a tegnapi körkép Olaszországot érintő részéből kiderült, ott már eddig is komolyabb kormányzati támogató programot léptettek életbe, de még ezzel egy itt durva rezsiár emelést kaptak a nyakukba az olasz háztartások. Most a Reuters három névtelenséget kérő forrástól úgy értesült, hogy a kormány az üzleti és ipari szövetségekkel annak módjait egyezteti szerdán, hogy a stratégiai gázkészletből hogyan tudná tompítani a magánszektor felé a gázárak nagy kilengéseit. Egyelőre részletek nem tudhatók az olasz tervről.

Az olasz gáztárolók készletszintje jelenleg már alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál, kb. 2 héttel később kellene ilyen alacsony szinten tartania, mint most (113 TWh).

