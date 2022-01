Beszabályozni a metaverzumot? Törhetik a fejüket a jogászok

Margrethe Vestager, az EU digitális ügyekért felelős versenyjogi biztosa szerint kifejezetten fontos lenne, hogy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő metaverzum koncepciójának jövőbeli működését alaposan megvizsgálják a szabályozók, a mindenre kiterjedő virtuális valóság létrehozására irányuló tervek ugyanis új kihívások elé állítják a trösztellenes szabályozókat.

A metaverzum új piacokat és eddig nem létező üzletágakat fog létrehozni. Lesz olyan piac, ahol valaki erőfölénnyel rendelkezhet

- fogalmazott Vestager a Politiconak adott interjújában nemrég. Hozzátette: "Olyan dolgok történnek, amelyeket tudnunk kell nyomon követni".

A digitális világok koncepcióján belül bár a Facebookból lett Meta hozakodott elő eddig a legambiciózusabb tervekkel a saját metaverzumát illetően, de ahogy arra már több elemzésünkben is kitértünk, rengeteg egyéb metavezum-elgondolás létezik a tech-óriáséval párhuzamosan, például a Decentraland vagy a Sandbox. Egyere több nagyágyú száll be a sztoriba, saját párhuzamos világot fejleszt már például a Microsoft, a Roblox és a Baidu is, emellett olyan vállalatok digitális termékeit lehet már megvásárolni különböző platformokon, mint például a Nike vagy a Ralph Lauren, a Walmart pedig virtuális árucikkeket tároló online kiskereskedelmi áruházak építését tervezi.

Az egyre szélesebb körű elfogadottság és elismertség tükrében Vestager szerint most van itt az ideje a még igencsak gyerekcipőben járó és fejlesztés alatt álló piacok nyomon követésének, illetve az új helyzetből eredő esetleges hatalommal való visszaélések fokozott elemzésének.

"Már most el kell kezdenünk gondolkodni ezen" - fogalmazott a versenyjogi biztos, hozzátéve, hogy az NFT-k használatának egyre népszerűbbé válása a metaverzumokon belül szintén olyan terület lehet, amelyet szorosan követni kell. Ami a metaverzumok gazdasági modelljének mélyrehatóbb vizsgálatát illeti, ez Vestager szerint még igencsak korai lenne - bár az esetlegesen felmerülő visszaélések vizsgálata a küszöbön áll.

Próbáljuk kitalálni, hogyan tegyük fel a megfelelő kérdéseket

- fogalmazott a Politiconak.

Miközben az Európai Bizottság trösztellenes szabályozói azon gondolkoznak, hogyan álljanak hozzá a legmegfelelőbb módon a "tisztességesség" jövőbeli fenyegetéseihez, addig más joghatóságok közelebbről is megvizsgálták már például a Meta tevékenységét a digitális térben. A múlt hétvégén Washingtonból érkezett a hír, hogy az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság a VR-szemüvegeket gyártó Oculust vette górcső alá: a szabályozó szerv egész pontosan azt vizsgálja, hogy az Oculus alkalmazásboltja versenyellenes módon előnyben részesíti-e a Meta saját alkalmazását a versenytársak szolgáltatásaival szemben.

Bár még csak kialakulóban van a metaverzum koncepciója és nincs egységes joggyakorlat a különböző potenciális visszaélések kezelését illetően, a versenyjogi szakértők (Vestagerrel együtt) úgy vélik, hogy a feltörekvő digitális világok az üzletmenetek és a tranzakciók új lehetőségeit fogják magukkal hozni, ennek eredményeképpen

paradigmaváltást hoznak a digitális gazdaság versenyjogi szabályozásának megközelítésében.

Anastasios Antoniou ügyvéd szerint a metaverzum szabályozásával kapcsolatban a versenyjogi aggályok közé tartozik az összejátszás, az önpreferencia és a kizárás lehetséges gyakorlata.

"Az összejátszás tekintetében például olyan helyzetek alakulhatnak ki, amelyek a versenytársak közötti érzékeny és fontos információk cseréjét eredményezik, amely olyan módon történhet, amiről (szabályozóként) még nem tudunk" - fogalmazott.

Például az árazást említette Antoniou - ez lehet a termékek árazása mind a metaverzumban, mind a fizikai világban.

A digitális teret mintegy csatornaként használhatják a vállalatok a fizikai világban zajló verseny manipulálására

az ügyvéd szerint.

"Sokkal nehezebb lesz a piaci ügyletek ellenőrzése" - mondta Antoniou. "Ehhez olyan eszközökre lenne szükség, amelyek képesek a szoftverek forráskódjába betekinteni, mert feltehetően sok összejátszó és kizáró magatartás onnan eredhet."

