Erste: tartósan magas olaj- és gázárak jöhetnek, komoly terhe lehet a rezsicsökkentésnek

Egy nyersanyagpiaci szuperciklusban vagyunk, ami kereslet-kínálati okok miatt még akár évekig magas olaj- és gázárakat okozhat és így a magyarországi rezsicsökkentés fenntartása komoly erőforrásokat igényel az államháztartás felől – jelezte az Erste Bank szerdai sajtóreggelijén Pletser Tamás, a bank olaj- és gázipari szereplője. Ő korábban úgy becsülte, hogy ha a tavaly november-decemberi extrém magas gáz- és áramárak idén egész évben fennmaradnának, akkor az az éves magyar GDP 2-2,5%-át, tehát több ezer milliárd forintot kitevő terhet jelentene a magyar államháztartásnak. Az eseményen Varga Ádám termékfejlesztési vezető két főbb piaci megatrendet emelt ki, ami jó befektetési lehetőségekkel kecsegtet, míg Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója arra mutatott rá, hogy öt hónap elteltével nagyon kedvezőek a Random Capital megvásárlásának tapasztalatai mind banki, mind ügyfél szempontból.

Többéves nyersanyagpiaci ciklusban vagyunk

Pletser Tamás rövid előadásában a főbb kőolaj- és gázpiaci folyamatokról beszélt, amelyek közös kiinduló pontja, hogy már évek óta alulberuházást lehetett látni környezetvédelmi okok miatt a fosszilis iparágba, miközben várakozása szerint legalább 2035-ig növekedni fog még a világban a kőolaj-kereslet és legalább a 2040-es évek elejéig a gázkereslet. Emiatt azt hangsúlyozta:

Az energia átmenet nem alacsonyabb, hanem magasabb energia árakat fog okozni.

Szerinte fontos, hogy a fosszilisből a megújuló energiák felé való átmenetnek komoly tőkeköltsége van, és „ezt meg kell fizetnie a fogyasztónak”, mert különben nem lesz kellő volumenű beruházás (a rezsicsökkentéssel kapcsolatos következményeket ld. alább).

Az olajpiac kapcsán arra is rámutatott, hogy részben környezetvédelmi, de dominánsabban pénzügyi (túlzott eladósodás) okai vannak annak, hogy az amerikai palaolaj-kitermelők most nem tudtak olyan rugalmasan és intenzíven reagálni a megugró olajárakra több kút kitermelésének megindításával, mint korábban – tette hozzá. Ezek tehát fontos kínálati korlátot jelentenek az olaj- és gázpiacon, miközben azt is kiemelte, hogy a pandémia utáni gazdasági talpra állás gyorsan növekvő energiaigényhez vezetett, sőt ha megszűnnek a korlátozások, még többen utazhatnak majd, még több energiakeresletet okozva.

Így tehát a korlátozott kínálat növekvő kereslettel találkozik, és egy nyersanyagpiaci ciklusban vagyunk

– hangsúlyozta. Emiatt nagyon optimista az olajpiaccal, illetve általában véve az energiaszektorral kapcsolatban. Várakozásai szerint ez a felívelő nyersanyagpiaci ciklus legalább az évtized közepéig eltart, és így szerinte tartósan magas olaj- és gázárakra van kilátás. A tartósan magas gáz- és áramárakra a minap egy másik energiapiaci szakértő is rámutatott a Portfolio hasábjain:

Az olajárak kapcsán Pletser arra számít, hogy további emelkedés jöhet, ami nyomán majd új egyensúly alakulhat ki. Ezzel arra utalt, hogy a magasabb árak visszahatnak a keresletre, és ha túl magasra ugrana az olajár, akkor az nagyobb keresletcsökkenést is kiválthat. Pletser tegnap a Portfolio-nak is nyilatkozott annak kapcsán, hogy a piacon egyre durvább olajár-előrejelzések vannak, amelyek miatt a 480 forintos itthoni üzemanyag-ársapka megint működik, anélkül viszont akár 700-800 forintos piaci árak is lehetnének.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 18. Miért kerülne 700 forintba egy liter benzin?

A mai előadásában a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a most 88 dollár körüli, tehát 7 éves csúcson lévő olajár reál értelemben 100-110 dollárt jelent, hiszen a dollár most jóval erősebb, mint akkoriban volt, és ha 100 dollár körülig emelkedne a piaci olajár, akkor az reál értelemben még drágább feketearany árfolyamot jelentene. Várakozásai szerint egy új egyensúlyi árszint alakul ki mostanában a szűkös kínálat és a fokozott kereslet mellett, de ha tovább lódulnának az árak, akkor arra a kereslet már visszaeséssel reagálna.

Az Erste elemzője megjegyezte, hogy az OPEC-tagok közül lényegében már csak Szaúd-Arábiának és Kuvaitnak vannak szabad olajkitermelési kapacitásai, illetve Iránnak, de utóbbi országot egyelőre nem engedik a nemzetközi szankciók miatt az olajpiacra. Ez azonban változhat, ha megszületne az országgal egy új atomalku, de ennek az olajárakra lefelé ható hatása leghamarabb csak 2023-ban jelentkezhetne Pletser szerint.

A gázpiacon az elemző szerint a tavaly év végi extrém, 150 euró/MWh fölé ugró árszintek nem térnek vissza, főleg amiatt, hogy a december viszonylag enyhébb volt (nem fogyott annyi a tárolókból) és befutottak nagyobb LNG-tankerek is, illetve a mostani előjárási előrejelzési modellek nem vázolnak már hidegbetörést a következő hetekre. Így annak a reményének adott hangot, hogy

ezt a fűtési szezont már megúszhatja Európa a túl alacsonyra süllyedő gáztárolói készletekből eredő gázellátási zavarok nélkül.

Az európai gáztárolói készletszintekről bővebb körképünk itt érhető el, a január eleji állapotot az alábbi ábra mutatja:

Az előttünk álló hónap kapcsán azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavasz végére leapadó gáztárolói készleteket vissza kell majd tölteni a nyári hónapokban, így ez tartósan felfelé irányuló nyomást fejt majd ki a gázárakra, miközben az Északi Áramlat 2 német engedélyezése jó eséllyel a nyári hónapokban megjöhet szerinte.

Az oroszok kapcsán megjegyezte, hogy kevesebb gázt küldenek, mint amennyit tudnának, ebben geopolitikai okok is szerepet játszanak és kiemelte, hogy szerinte nincs olyan strukturális ok, ami miatt indokolt lenne Európa és Oroszország komoly szembenállása, így szerinte az energiapiaci feszültségek oldása érdekében is meg kellene egyeznie Európának Oroszországgal.

Pletser összességében úgy látja, hogy a gázpiac kínálati oldala továbbra is szűk maradhat (Északi Áramlat 2 engedélyezése leghamarabb nyárra várható), miközben a kereslet erős maradhat és ezért szerinte a szűk piacon idén 70-80 euró/MWh átlagár alakulhat ki Európában, jövőre pedig 40-50 euró körül stabilizálódhat a piac és utána ez az árszint maradhat fent a következő években. A holland TTF gáztőzsde határidős kontraktusaiból kirajzolódó görbe hasonló árpályát vetít előre a következő évekre.

Az elemző kiemelte: az energia átmenet egyelőre azt jelenti, hogy a kőszén felhasználásáért cserébe fokozni kell a gázfelhasználást, amíg fel nem épül a kellő volumenű megújuló energiás infrastruktúra, így szerinte a nagy viták ellenére is összességében arra lehet számítani az uniós taxonómia rendelet módosításánál, hogy megadják a fenntartható minősítést a gáznak és a nukleáris energiának. Az erről szóló uniós konzultáció egyébként éppen két nap múlva zárul, erről bővebben itt írtunk.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 11. Kitolta a gázról és a nukleáris energiáról szóló nagy döntés előtti konzultáció határidejét az Európai Bizottság

A nukleáris energia kapcsán megjegyezte: az energiaforradalomhoz szükség van a nukleáris iparág megújulására is, amely egyébként már is zajlik is (pl. moduláris erőművek, új hűtési technológiák terjedése a folyóvíz helyett). Így tehát összességében szerinte nagyon jó befektetési lehetőségek kínálkoznak a nukleáris energia újbóli terjedésével összefüggő területeken (pl. uránérc kitermeléssel kapcsolatos tevékenységek), de ugyanígy nagyon optimista az elektromos autózás terjedésével összefüggő nyersanyag piacok kapcsán is (lítium, réz, nikkel, platina).

Az eseményen szóba került a magyar rezsicsökkentés fenntarthatósága is, amely kapcsán Pletser a korábbi számításaira utalt, miszerint ha a tavaly november-decemberi extrém gáz- és áramárak maradnának fent 2022 során végig, akkor a rezsicsökkentéssel védett szektorok (gáz, áram, víziközmű, távhő) együttes költségvetési terhe az államháztartás kiadási főösszegének mintegy 5-7%-át, azaz az éves magyar GDP 2-2,5%-át is kitehetné. (A 2021-es büdzsé központi költségvetésének kiadási főösszege 25 ezer milliárd forint volt, a tavalyi nominális GDP pedig valahol 53 ezer milliárd forint, így az elemző által elmondottak durván 1100-1700 milliárd forintos sávot adnak ki.) Szavai szerint összességében

ezer milliárd forintos nagyságrendű lehet a piaci és a befagyasztott árak közötti különbség terhe.

Arra is utalt, hogy az elmúlt időszakban több országban is megpróbálták az elszakadó energiaárak mellett fenntartani a meglévő szabályokat, de inkább „visszatáncoltak belőle”.

Két főbb megatrend, jó befektetési lehetőségekkel

Az eseményen röviden összefoglalt néhány jó befektetési irányt Varga Ádám advisory desk és termékfejlesztési vezető. Utalt rá, hogy idén és jövőre is gyors, 4-5%-os gazdasági növekedést várnak Magyarországon és közben az infláció az MNB lépései mellett mérséklődhet, így a magasabb kamatok mellett már inkább forintalapú befektetést preferálják az ügyfeleknek.

Két főbb megatrendet említett, amely kapcsán továbbra is jó befektetési lehetőségeket látnak:

egyrészt a technológiai szektort, amely az élet egyre több területét szövi át és ezért továbbra is magas bevétel növekedést várnak.

másrészt az ESG-területet, azaz a környezetileg és társadalmilag is fenntartható cégek csoportját és ennek kapcsán felállítottak egy olyan termékportfóliót, amelyben 7-8 befektetési alap is van, ami ESG fókuszú.

Megemlítette, hogy a járvány utáni világban, a korlátozások megszűnésével a lakossági fogyasztás és az utazási hajlandóság megugorhat, így a turizmusban (légitársaságok, hajótársaságok, utazási cégek) és az ipari-szállítmányozási szektorban tevékenykedő cégek árfolyamai felpattanhatnak tavasz körültől.

Az esemény végén Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója a tavalyi évet röviden értékelve megemlítette, hogy a Random Capital megvásárlása: „minden várakozásunkat felülmúlta”, így öt hónapnyi tapasztalat alapján összességében nagyon kedvezőnek értékelte az akvizíciót és bizakodásának adott hangot, hogy ezt az ügyfelek is így értékelik.

Címlapkép forrása: