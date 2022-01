Most először egy vízerőmű és biomassza-erőművek nyertek a megújuló energia pályázaton

A Hernád folyó alsó szakaszán működő, közel nyolc évtizedes kesznyéteni vízerőmű, valamint két oroszlányi és egy ajkai telephellyel rendelkező szilárd biomassza tüzelésű erőműegység nyert el támogatást a legutóbbi METÁR-tenderen. Az ezt megelőző tendereken sem vízerőmű, sem biomassza-erőmű nem nyert még támogatást.

A 2021 november 22-én kiírt, december 9-én módosított ötödik tender több tekintetben jelentősen eltér az azt megelőző kiírásoktól. Bár azokhoz hasonlóan szintén a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia pályázati zöld prémium rendszer keretében történő támogatását célozza, azonban

kizárólag olyan, 5 és 50 MW közötti meglévő erőműegység felújítására vagy fejlesztésére vonatkozhat, amelyet legalább 20 évvel a kiírás időpontja előtt helyeztek üzembe és a kiírás előtti 20 évben legalább 14 évet üzemszerűen működött.

A kiírásról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

A korábbi három eredményes tenderen (a negyedik, 2021. októberi tendert a kiíró Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) visszavonta) szinte kizárólag új beruházás révén létesülő naperőművek nyertek el támogatást, és még a pályázók között is alig akadt más technológiát telepíteni szándékozó társaság. A korábbi nyertesek között az egyetlen kivételt a 2019-es első kiírásban támogatáshoz jutó, hulladéklerakóból származó gázt hasznosító 0,5 MW-os erőmű jelentette, ezen kívül mindhárom kiírást figyelembe véve összesen még két, nem naperőmű beruházás pályázott, sikertelenül (egy szintén hulladéklerakóból származó gázt hasznosító erőmű, valamint egy geotermikus erőmű).

Ipartörténeti kuriózum

Az ötödik METÁR-tendert a korábbiakhoz hasonlóan két kategóriában hirdették meg. A MEKH honlapjának vonatkozó aloldalán az év végén elérhetővé tett végeredmények azt mutatják, hogy a kis kategóriában - legalább 5 MW, de 20 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek -

kizárólag a Hernádvíz Kft. vízerőműve nyert el támogatást. A Hernád folyón kesznyéteni telephellyel működő, 5,35 MW-os erőműegység 192,9 millió forint támogatást nyert el az igényelt 30 000 MWh-nyi termelésre, 38,15 forint/kWh-s ajánlati ár mellett.

A nyertes pályázat így teljesen le is fedi a kiírásban a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiségre vonatkozóan meghatározott keretet, ugyanakkor ehhez a 600 millió forintos kiosztható éves új támogatási korlátnak csak kevesebb mint harmadát kell felhasználni úgy, hogy az ajánlati ár pontosan megegyezik a kiírás alapján benyújtható legmagasabb ajánlati árral. A bontási adatok, illetve az összefoglaló értékelés alapján az egyetlen nyertes pályázat mellett, illetve azt megelőzően a Hernádvíz Kft. még kétszer nyújtotta be pályázatát a december 13-án 00:00 órától aznap 23:59 óráig tartó benyújtási időszakban, azokat azonban a kiírási dokumentáció alapján érvénytelenné kellett nyilvánítani.

Az 1945-ben beüzemelt vízerőmű egyébként valódi ipartörténeti különlegesség. Amikor elkészült, akkor az ország legmodernebb és legnagyobb erőműve volt, ma sokan ipari műemlékké nyilvánítását fontolgatják - írja Kesznyéten honlapja.

Az adatok tanúsága szerint a szóban forgó társaság mellett mindössze egy másik cég nyújtott be pályázatot, a Veolia Energia Magyarország Zrt. A társaság ebben dorogi telephelyű, 19,5 MW-os szilárd biomassza tüzelésű erőművére igényelt támogatást, ugyancsak a lehetséges legmagasabb, 38,15 forint/kWh-s ajánlati áron. Ezt a pályázatot azonban az értékelő bizottság hiánypótlásra szorulónak nyilvánította, majd miután a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentum nem tartalmazta a szükséges adatokat teljeskörűen, a pályázatot érvénytelenné nyilvánították.

Biomasszás erőművek taroltak a nagy kategóriában

A másik, nagy kategóriában - legalább 20 MW, de maximum 50 MW beépített teljesítmény - valamivel nagyobb volt az érdeklődés, ugyanis itt 6 társaság is pályázatot nyújtott be.

Ezek közül a CHP-Invest Kft. és az Újpalotai Energia Kft. oroszlányi telephelyű 49,9-49,9 MW-os szilárd biomassza tüzelésű erőműve, valamint a Bakonyi Energetikai Kft. hasonló típusú 30,2 MW-os ajkai erőműegysége nyert el támogatást, az előbbiekkel megegyező, 38,15 forint/kWh-s ajánlati ár mellett, egyaránt barnamezős telephellyel. A cégek sorrendben 2,11, 2,11, valamint 1,22 milliárd forint éves új támogatásban részesülhetnek az igényelt 328 202, 328 202, illetve 189 221 MWh-nyi termelésre.

A Bakonyi Energetika Kft. egyébként kétszer nyújtotta be pályázatát, ezért az elsőt érvénytelenné nyilvánították.

A nagy kategóriában odaítélt éves új támogatás - mintegy 5,44 milliárd forint - a kis kategóriában látotthoz hasonlóan nem egészen harmada az előzetesen meghatározott kiosztható támogatási keretnek. Az értékelő bizottság ez esetben is a teljes, a nyertes pályázók által igényelt támogatandó energiamennyiségről kedvezően döntött. Az elnyert 845 625 MWh megközelíti a kiírás első verziójában meghatározott, az összességében támogatható villamos energia mennyiségre vonatkozó 870 000 MWh/éves korlátot, a kiírás második verziójában azonban már nem szerepel erre vonatkozó limit.

A nagy kategóriában pályázott még a Pannon Hőerőmű Zrt. 49,9 MW-os pécsi telephelyű szilárd biomassza tüzelésű erőművével, a Bakonyi Erőmű Zrt. ajkai biomassza vegyes tüzelésű 40 MW-os erőművével, valamint a HT Solar PV Holding Zrt. 30 MW-os nyírbogdányi telephelyű naperőművével, az ő nevük azonban nem szerepel a nyertesek között. Utóbbi nem csak azért tekinthető kivételnek minden pályázót figyelembe véve, mert ez az egyetlen napenergiás projekt, hanem azért is, mert míg az összes többi esetben a felújítás vagy fejlesztés a teljesítőképesség megőrzésére vagy megőrzésére és növelésére irányul, addig nála csak a növelésére. Továbbá, míg a többiek mind a felső korlátként meghatározott 38,15 forint/kWh-s árajánlatot tettek, addig a HT Solar PV Holding Zrt. pályázatában 20,64 forintos ajánlati ár szerepelt.

Mint azt az ajánlati árak is mutatják, a biomassza- és vízerőművek az eddigi tendereken szinte kizárólagosan nyertes fotovoltaikus technológiához képest nagyobb támogatásokat igényelnek, de azokhoz képest normál körülmények között jóval kevésbé időjárásfüggők, így stabilabb termelésre, nagyobb kihasználtságra képesek (bár a Hernád vízállása jelenleg alig haladja meg a történelmi mélypontot). Nagyobb rugalmasságukra tekintettel a villamosenergia-rendszer szabályozásában betöltött szerepük is felértékeli őket, különösen napjainkban, amikor a hazai naperőmű-kapacitás gyors bővülésével párhuzamosan növekvő kihívást és költségeket jelent a rendszer kiegyenlítése. Így a zsinóráram termelésre is képes régebbi biomassza- és vízerőművek felújításával javulhat a rendszer flexibilitása, ami javítja az újabb időjárásfüggő megújuló termelő egységek rendszerbe való integrálhatóságát is.

A teljes magyarországi biomassza-erőművi bruttó beépített teljesítőképesség 342,5 MW volt 2021 végén, míg a hazai vízerőművi kapacitás 58,3 MW-ot tett ki az átviteli rendszerirányító MAVIR adatai szerint.

A címlapkép illusztráció, forrás: Getty Images