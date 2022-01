Válaszcsapás a késlekedő EU-pénzekért? - Magyarország is késleltetné a globális minimumadó bevezetési menetrendjét

Három uniós tagállam, Magyarország, Lengyelország és Észtország, pénzügyminisztere jelezte nyíltan a keddi uniós pénzügyminiszteri ülésen, hogy addig nem támogatja a globális minimumadó szabályozás második pillérét (15%-os effektív kulcs), amíg az első pillérre vonatkozó tervek amerikai szenátusi elfogadása kétséges, így ezzel az a globális menetrend is veszélybe került, hogy 2023 januártól minden részt vevő tagállamban hatályba lépjenek az új szabályok – derül ki a Politico összefoglalójából. A lap szerda reggeli hírlevele felveti, főleg amiatt, hogy eddig a lengyelek nem feküdtek keresztbe a globális minimumadó terveknek, hogy ez egyfajta válaszcsapás lehet a magyar és a lengyel kormány részéről amiatt, hogy pont az ő helyreállítási terveiket nem fogadta el még az Európai Bizottság és a két ügy közötti kapcsolatra áttételesen utalt egy kedd délutáni PM-közlemény is.

A globális minimumadó szabályok kétpilléres tervét tavaly ősszel fogadták el a részt vevő tagállamok az OECD keretein belül és az volt a terv, hogy 2023-tól minden országban hatályba is lép (ehhez egyhangú támogatás kell az EU-n belül minden tagállam részéről). Fontos, hogy a két pillér jogilag nem függ direktben egymástól, ezért is tárgyalnak róla külön keretek között. Az EU-n belüli jogi implementáció érdekében az Európai Bizottság tavaly év végén elkészítette a javaslatát és ezt tárgyalták a keddi brüsszeli ülésen az uniós pénzügyminiszterek és ezen az ülésen jelezte a lap tudósítása szerint Varga Mihály magyar tárcavezető, hogy a magyar álláspont szerint csak akkor lehet bevezetni a 15%-os minimum effektív társasági adóra vonatkozó második pilléres szabályozást 2023-tól, ha más országok is teljesítik a saját politikai vállalásaikat.

Ezzel arra utalt, hogy Magyarország, Lengyelország és Észtország azért nem támogatja egyelőre a második pilléres menetrendet, mert bizonytalanok abban, hogy a demokrata Biden-adminisztráció meg tudja-e szerezni a szükséges támogatást az első pillérhez az amerikai Szenátusban, ahol a demokraták és a republikánusok 50-50 szenátorral rendelkeznek. Az első pillér a 100 legnagyobb globális multicég adóztatási kereteit rögzítené és a tervek szerint csak júniusban döntenének róla.

Így tehát a magyar-lengyel-észt álláspont nem a teljes blokkolást hangsúlyozza a második pillérnél, hanem azt, hogy

be kell várni, mi lesz az első pilléres szabályokból Amerikában, mert azok nyári elfogadása nélkül, csupán a második pillér szabályainak 2023 eleji bevezetésével versenyhátrányba kerülne Európa Amerikával szemben.

A lap megjegyezi, hogy ezen óvatos magyar-lengyel-észt megközelítés iránt szimpátiáját fejezte ki több másik uniós tagállam is, így Csehország, Bulgária, Málta, Szlovénia és Svédország is (utóbbi helyen alkotmányos okok miatt eleve kétséges, hogy már 2023 elejétől be lehetne vezetni az új adószabályokat, így érthető, ha például az ő óvatos hozzáállásuk mögé más tagállamok is beállnak). A republikánusok majdani szenátusi fellépése kapcsán érdekes fejlemény, hogy éppen tegnap egyeztetett egymással politikai és gazdasági kérdésekről is Donald Trump volt amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő:

A fentiek afelé mutatnak, hogy ha a második pilléres szabályokról az EU-ban (illetve a világon) csak idén nyáron-ősszel döntenének véglegesen, az annak veszélyével jár, hogy túl kevés idő maradna a végső szabályok 2023 eleji bevezetésére. Éppen ezért

a késleltető magyar-lengyel-észt stratégia ahhoz járulhat hozzá, hogy végülis globális szinten is 2023 utánra csúszik az adóalku megvalósítása

– mutat rá a lap, amelynek szerda reggeli hírlevele azt veti fel, hogy ez lehet a válaszcsapás a magyar-lengyel kormánytól arra, hogy az Európai Bizottság késlelteti a két ország helyreállítási tervének elfogadását.

A felvetés kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a lengyelek korábban nem ellenezték a globális minimumadó-tervezetet, illetve annak menetrendjét, és tegnap az Európai Bizottság klímavédelmi csomagja ellen is elkezdtek egy ellenálló tábort megszervezni, illetve éppen az Ecofin-üléssel párhuzamosan érkezett a Pénzügyminisztérium közleménye és Varga Mihály Facebook-posztja is. Ezekben azt hangsúlyozta a tárcavezető, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény miatt, azaz tisztán politikai okok miatt késleteti az Európai Bizottság a magyar helyreállítási terv elfogadását.

A közlemény szerint Varga Mihály azt hangsúlyozta az ülés után: „Az Európai Bizottságnak nincs jogalapja arra, hogy politikai megfontolásokból megtagadja Magyarországtól az uniós helyreállítási alap forrásait”. „A pénzügyminiszter kiemelte: az eszköz mögött közös hitelfelvétel áll, amelyért minden tagállam, köztük Magyarország is felelősséget vállalt, ezért ez a forrás jár hazánknak. Brüsszel azért tartja vissza a forrásokat, hogy ezzel a gyermekvédelmi törvényt támadja.”

A PM-közlemény egyébként utal a globális minimumadó uniós átültetéséről szóló tárgyalásokra is. Ennek kapcsán Varga a közlemény szerint elmondta:

a magyar álláspont szerint a szabályok gyors alkalmazása nem mehet a kidolgozottság rovására, az OECD megállapodással összhangban egyidejűleg a digitális cégek adóztatását is kezelni kell és a szabályozás továbbra sem jelenthet adóemelést vagy versenyhátrányt a magyar cégeknek.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy még ha nem is lenne csúszás a második pillér, azaz a 15%-os effektív társasági adókulcsról szóló szabályozás bevezetésében, még akkor is nagyon kifeszítettnek tűnik a menetrend, mert az érintett cégeknek sok adminisztratív terhet jelent az új szabályozás – ahogy arra éppen ma reggel megjelent cikkében mutatott rá Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere a Portfolio hasábjain.

Címlapkép forrása: Varga Mihály Facebook-posztja a 2022. február 18-i Ecofin-ülésről.