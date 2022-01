Két időalapú BKK-jegyet jelentettek be Budapesten

A Fővárosi Közgyűlés várhatóan jövő héten dönt az időalapú BKK-jegyek bevezetéséről! Ha a közgyűlés elfogadja a javaslatot, a két új jegy típussal 30, illetve 90 percen belül bárhányszor átszállhattok, az utolsó járművön pedig korlátlan ideig, akár a végállomásig is utazhattok - írja Balogh Samu várostervező, kabinetfőnök a Facebook oldalán.

Nem utazik mindenki annyit naponta, hogy érdemes legyen bérletet vásárolni, így számukra az időalapú jegy tökéletes megoldás lesz: egy megadott időn belül annyiszor szállhatnak majd át, ahányszor csak szükséges lesz - írja posztjában Balogh Samu várostervező.

A BKK - Budapesti Közlekedési Központ több kutatást is végzett arról, hány perces legyen az időalapú jegy. A kutatások és a közösségi médiás szimpátia-szavazás is azt mutatta, hogy nincs egyetlen megoldás, ami mindenkinek jó. Hiába bőven elég mondjuk egy 60 perces jegy egy egyszerű útra, annyira már nem elegendő egy egyórás út, hogy mondjuk valaki ügyintézésre bemenjen a belvárosba és utána vissza is érjen.

A nagyon különböző utazási igények miatt a BKK javaslata az, hogy a különböző igényeknek megfelelően legyen két különböző időalapú jegy is.

A 30 perces jeggyel el lehet ugrani szinte bárhova a városba, hiszen a 30. perc előtt bárhányszor át lehet szállni, az utolsó járművel pedig a 30 percen túl is lehet utazni, így ezzel a termékkel akár 60 percen keresztül is használhatjátok a BKK járatait. Az átlagos utazási idő a BKK adatai alapján egyébként kb. 30 perc átszállással együtt.

A hosszabb, ügyintézős utazásokra azonban szükség lehet 90 percre is, hogy megjárhassuk a teljes utat oda-vissza.

Így a BKK javaslata alapján egy féle jegy helyett 30 és 90 perces jegyekkel is lehet majd utazni. Természetesen az utolsó járművön az idő lejárta után is tovább lehet utazni, a lényeg az, hogy az utolsó felszállás az időkorláton belül történjen meg.

A Fővárosi Közgyűlés a jövő héten dönthet az időalapú jegyek jogszabályi feltételeiről, a BKK pedig dolgozik a technikai feltételek megvalósításán.

Ha minden jól megy, tavasszal már minden budapesti használhatja is az új típusú jegyeket.

A címlapkép forrása: Getty Images.