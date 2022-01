Kína technológiai éllovassá szeretne válni, de évtizedes a lemaradásuk

Portfolio 2022. január 20. 10:18

A kínai vezetés számára stratégiai fontosságú, hogy tömegesen tudjon gyártani világviszonylatban is versenyképes chipeket. A technológia terén viszont egyelőre jelentős, leghamarabb is egy évtized alatt behozható lemaradásuk van, és továbbra is szükségük van az amerikai, európai partnerekre.