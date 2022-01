Nyugdíjak 2022: megérkeztek a legfontosabb tudnivalók

Mozgalmas év a nyugdíjpolitika és a nyugdíjasok szempontjából a 2022-es. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Farkas András nyugdíjszakértő foglalta össze részletesen.

Változik a nyugdíjkorhatár, marad a Nők40, megérkezett a januári nyugdíjemelés, jön a 13. havi nyugdíj, emelkednek a valorizációs szorzók, minimálnyugdíj maradt bebetonozva, árvaellátás minimuma viszont több, mint kétszeresére nőtt, és így tovább - kezdi bejegyzését Farkas András, a NyugdíjGuru News alapítója, aki egyébként rendszeresen publikál a Portfolio hasábjain is és szerepelt decemberi podcast adásunkban.

A szakember írásában többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2022. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2022. márciusában jelenik majd meg kormányrendelet. E szorzók várhatóan legalább 9,1%-kal magasabbak lesznek, mint a 2021-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.

Farkas András arra is kitért, hogy ha idén is megszaladna év közben az infláció, és emiatt módosítani lenne szükséges a 2022. évi költségvetési törvényt, akkor további évközi kiegészítő nyugdíjkompenzáció is lehetséges, amint történt ez 2021. júniusában is.

A kormány friss előrejelzése alapján 5,9%-os GDP-növekedés várható az idei évben, ami a nyugdíjprémium képletéből fakadóan legfeljebb 48 ezer forintos prémiumot eredményezhet az idősek esetében.

Még több információ és részlet a 2022-es nyugdíjtudnivalókról (például a korkedvezményről, a nyugdíj melletti munkavégzésről, az egyéb ellátások melletti munkavégzésről, az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegéről, az árvaellátás legkisebb összegéről) Farkas András NyugdíjGuru-cikkében olvasható.

Címlapkép: Parrag Zoltán egyesített kézbesítő átadja a nyugdíjprémiumot Varga Viktornénak Budapesten 2021. november 12-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor