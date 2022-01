Tovább zsákolja az államadósságot az ÁKK

Portfolio 2022. január 20. 12:25

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, az eredményen érződik, hogy továbbra is szívesen von be forrást az adósságkezelő, akár a meghirdetett mennyiségen túl is. Ennek oka lehet, hogy rövid távon az állam likviditási helyzete a megszokottnál feszítettebb lesz. Az óriási őszi devizakötvénykibocsátás ellenére az állam likvid tartaléka (a kesz-állomány) már nem különösebben magas, és az év eleje a masszív költségvetési kiköltekezés jegyében zajlik majd.