Bajban a magyar ivóvíz? Felújításra szorul a vezetékes vízhálózatunk 

Magyarországon jelenleg több mint 92 ezer kilométeres az ivóvízvezeték-hálózat – vagyis több mint kétszer olyan hosszú, mint az Egyenlítő, és majdnem 42-szerese az országhatár hosszának –, és ennek a hatalmas rendszernek 56 százaléka túlnyomóan kockázatos, további 30 százaléka pedig egyszerűen csak kockázatos.

A törzshálózat átlagéletkora kb 70 év, az elöregedett hálózatból jelenleg évente mintegy 350 kilométernyi cserélődik, miközben ahhoz, hogy a rendszer megbízhatóan működhessen, vagyis stabil, folyamatos, jó minőségű ellátást tudjanak biztosítani ügyfeleiknek a szolgáltatók, évente mintegy 2000 kilométernyi vezeték cseréjére lenne szükség. A 2019-2033 közötti ciklusra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek (GFT) alapján a következő 15 évre 1300 milliárd forintnyi felújítási, pótlási, beruházási forrásra lenne szükség, ami egész egyszerűen nem áll rendelkezésre, még úgy sem, hogy uniós pénzekkel is számolhat az ágazat.

A következményeket pedig mindannyian tapasztaljuk valamilyen formában nap mint nap. Van, aki a reggeli készülődés közben eszmél rá, hogy megint nincs víz, sokan pedig utazás közben szembesülnek a csőtörés következményeivel, ami a közlekedők számára sokszor lassú araszolást jelent a forgalomban. Azt, hogy ezek az esetek összesen mekkora veszteséget okoznak, igazából felbecsülni sem nagyon lehet, de azért vannak olyan tételek, amelyeket nagyjából ismerünk.

A hibaelhárításra – meghibásodások, csőtörések – fordított összegek aránya 2017-ben és 2018-ban is kétszer annyi volt, mint az állagmegóvó karbantartásokra tervezett kiadások összege, vagyis a víziközmű szolgáltatók csak próbálták utolérni magukat, de nem sok esélyük volt rá. Az pedig már csak „hab a tortán”, hogy a cserélt csőszakaszok 96 százaléka valójában nem szorult cserére, a problémák csak lokálisan jelentkeztek. Még megrázóbb adat talán, hogy 2018-ban a különböző meghibásodások miatti vízveszteség éves mennyisége 144 millió köbméter volt.

Egy csőtörésnek, vagy csőhibának tehát azon túl, hogy nagyon komoly gazdasági következményei vannak, a bolygónk jövőre szempontjából is van jelentősége, hiszen sok más erőforrásunkhoz hasonlóan, a víz sem áll végtelen mennyiségben rendelkezésre, főleg nem az emberi fogyasztásra is alkalmas édesvíz. Ráadásul a globális felmelegedés és következményei miatt már most is számos olyan területen meg kell tapasztalni a vízhiányt, ahol korábban ez nem volt jellemző, és bár Magyarország viszonylag jól áll ebből a szempontból, nem kerülhetjük el, hogy cselekedjünk.

A pazarlás megszüntetésére tökéletes megoldás lehet a vízhálózatok esetében, ha a már most rendelkezésre álló technológiákkal az aktuális állapotuk felmérésén túl prediktív analitikát alkalmazva azt is meghatározzuk, hogy hol történhetnek problémák a jövőben. Vagyis még azelőtt lenne lehetőség beavatkozásra, a meghibásodáshoz közel álló rész kicserélésére, mielőtt a baj bekövetkezne. Már létezik olyan technológia, amivel ez megvalósítható, a csöveket felmérő szenzor, valamint mesterséges intelligenciával támogatott adatfeldolgozás segítségével.

A jelenlegi európai uniós költségvetési ciklusban 77 milliárd forint energiahatékonyság növelését szolgáló forrásból, több mint 2 milliárd kifejezetten csőinfrastruktúrára szánt forrás válik elérhetővé a hazai közműszolgáltatók számára is, hogy felmérjék saját hálózatukat és pontos képet alkossanak annak állapotáról. Fontos lenne, hogy a lehető legjobban hasznosítsák ezeket a pénzeket, hiszen mint láttuk, feladat bőven akad a rendszer kapcsán, forrással viszont nem állnak túl jól a hazai cégek. Itt az idő tehát, hogy átgondolják, hogyan tudják a saját fenntartható működésüket, az ügyfeleik jobb kiszolgálását szem előtt tartva felmérni és üzemeltetni a hálózataikat és felismerjék, hogy nem mindig kell tartani attól, ha valaki azt ígéri nekik, hogy csőbe húzza őket.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Shutterstock