Bréking: egyetlen magyar iskolában sincs hivatalos zárás a tomboló omikron-hullám közepette

"Jelenleg az óvodai csoportok 3 százalékában van valamilyen járványügyi intézkedés. Az iskolákban a megváltozott protokoll értelmében sehol sincsen tanügyi intézkedés" - válaszolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Portfolio azon kérdésére, hogy az oktatási intézmények mekkora részét érinti az omikron variáns miatt intézkedés.

Magyarországon immár az 5. hullám, vagyis az omikron okozza a legnagyobb járványhullámot az esetszámok tekintetében azóta, hogy 2020-ban megjelent itthon a koronavírus. Az iskolákból is olyan hírek érkeznek, amelyek arról tanúskodnak, hogy egyre nagyobb a járvány az intézményekben. A Portfolio ezért megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy az iskolák és óvodák mekkora részét érinti a járvány.

Az Emmi a Portfolio-nak küldött válaszában közölte: "Jelenleg az óvodai csoportok 3%-ában van valamilyen járványügyi intézkedés. Az iskolákban a megváltozott protokoll értelmében sehol sincsen tanügyi intézkedés."

Érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon az iskolás korú gyermekek is olthatóvá váltak, a kormány az oltás lehetősége miatt már nem rendel el karanténokat teljes osztályok számára, ha koronavírusos eseteket találtak. Azoknak, akik már megkapták az oltást, továbbra is be kell járniuk az iskolába (hiába találkoztak a pozitív esettel),

egyedül akkor kerülnek karanténba, ha az oltás ellenére pozitív lesz a koronavírustesztjük.

Más szabály vonatkozik azokra a diákokra, akik nem kapták meg az oltást: ők öt napra kerülnek karanténba. Az iskolák koronavírushoz kapcsolódó szabályairól a napokban írt a Portfolio:

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy mind az oltottak és az oltatlanok elkaphatják és terjeszthetik a vírust. Fontos megjegyezni, hogy az oltás nem a fertőződéstől, hanem a súlyos lefolyástól véd az omikron esetében friss tanulmányok szerint.

A Portfolio információi szerint egyre több pedagógus és diákok betegszik meg a vírussal.

Van olyan óvoda a fővárosban, amelyet teljesen be kellett zárni, sőt olyan olyan budapesti iskoláról is lehet tudni, ahol 16 osztályból 9 karanténban volt, valamint olyan intézményről is, ahol a gyerekek csak 40 százaléka vett részt a tanítási órákon ezen a héten. A szakszervezek szerint egyre több intézményben lehet számítani a diákok hiányzására és feladatellátási problémák is kialakulhatnak.

Az Emmi Portfolio-nak küldött válasza alapján az iskolákat már nem érinti járvány- és tanügyi intézkedés, ezért

még a korábbinál is erősebben terjedhet a járvány az iskolákban.

Miután a kormányzat nem rendelt el rendkívüli szünetet a középiskolai felvételi (ami holnap lesz) hetében, hogy a hétvégére minél kevesebb megbetegedés legyen a gyermekek körében, így az iskolákban nagyon gyorsan terjedt a vírus az elmúlt időszakban. Az Emmi új szabályai - nincs tanügyi intézkedés - vélhetően azért léptek életbe, hogy sok gyerek ne kerüljön karanténba, aki felvételizik, illetve azért, hogy sok szülőnek ne kelljen otthon maradnia iskoláskorú gyermekével a járványidőszakban. Ennek ellenére továbbra is nagyon sok iskola, osztály van, ahol terjed a vírus, és rengeteg diák otthon van ezért.

