Hivatalos: már az omikron a valaha volt legnagyobb járványhullám Magyarországon

A mai napon az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga olyan magasra emelkedett, ahol a járvány 2020-as kitörése óta sosem volt eddig.

Ma 10 600 főre emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga. Ilyen magasan még sosem járt a járványgörbe, az előző hullámokban sem. A 4. hullám csúcsán 10 ezernél, a harmadik hullámban 9 ezer felett fordult a járványgörbe.

Az elmúlt hetek exponenciális emelkedése után nem meglepő, hogy új csúcsra szaladt a járványgörbe az extrém gyorsan terjedő omikron-variáns miatt. A fenti grafikonon így azt látjuk, hogy az elmúlt napok magas fertőzötti számai nem "egy-egy" kiugró érték volt, hanem egy olyan trendbe illeszkedett, amely új csúcsra vitte a járványgörbét. A járványgörbében még szembetűnőbb a gyors emelkedése, ha nem a 7 napos mozgóátlagot, hanem a spline-módszert használjuk a simításra, amelyet az elmúlt napok kiugró értékei húzhattak fel ilyen gyorsan.

Forrás: Ferenci Tamás, biostatisztikus

A járványadatok alapján a következő napokban még romolhat a helyzet (amit akkor lehet kimutatni, ha az ország bírja tesztkapacitással), hiszen a főbb trendek romlanak.

Egy nap alatt 15 957 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 65 beteg. 2674 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen.

Korábban az InfoRádiónak Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, hogy az ötödik hullám csúcsán 13 ezer is lehet a napi fertőzések és 8-9 ezer a kórházban ápoltak száma. Szerinte akár 200 fő is lehet a napi halálozások száma.

Omikron hullám

A koronavírus-járvány 5. hulláma rekordot döntött az esetszámok tekintetében. A kérdés már csak az, hogy ez a hullám mit hoz a kórházak terhelésében és az áldozatok számában. A nemzetközi tapasztalatok alapján nagyos sok fertőzöttet láthatunk az omikron-hullámban, ami be is következett, hiszen csak a nemrégiben oltottak lehetnek erősen védettek az omikronnal szemben. Ugyanakkor akár érdemben kevesebb halálos áldozatot is hozhat ez a variáns a nemzetközi tapasztalatok alapján. A társadalom egészségi állapota, a variáns terjedésének sebessége (amit lehet szabályozni), ennek következtében pedig az egészségügy terhelésének szintje (ezáltal a betegellátás minősége) és a terhelődés felfutásának gyorsasága (egyszerre betegszik meg nagyon sok ember) fogja meghatározni, hogy mennyire lesz súlyos a hullám. Ezért még bizonytalan, miképpen alakul a magyar helyzet, ám úgy tűnik, hogy a kórházak terhelése egyelőre nem emelkedik érdemben.

