Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a péntek reggeli adatok

15 957 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 65 beteg. 2674 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen - tájékoztatott a kormányzati koronavírus-portál. A beoltottak száma 6 329 185 fő, közülük 6 073 498 fő már a második, 3 457 497 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Orbán Viktor reggeli interjújában előre vetítette, hogy a mai jelentésben is emelkedni fog az esetek száma: a hazai járványügy 15 957 új fertőzöttet igazolt, ami új csúcsnak számít, ahogyan azt az elmúlt napokban minden nap láthattuk a héten. A mai fertőzötti szám az egy héttel korábbinak több mint duplája, 127 százalékkal emelkedett a fertőzöttek száma a múlt hetihez képest. Az ötödik hullám továbbra is meredeken felfelé tart, az omikron szélsebesen fertőz, és már domináns variáns a hivatalos adatok szerint is Magyarországon.

65-en hunytak el az elmúlt 24 órában koronavírus okozta betegségben. A jó hír az, hogy a halálozások száma ugyan az elmúlt napokban rejtélyes módon megugrott (az volt benne furcsa, hogy nem előzte meg a súlyos esetek, a kóürházi ápoltak és lélegeztetőn lévők számának emelkedése), most azonban az elmúlt napokban látottnál alacsonyabb szintre esett vissza. Az egy héttel korábi adathoz képest 8-cal csökkent a halálozások száma.

A járványügy által közölt számok szerint a lélegeztetőgépen lévők száma és a kórházi ápoltaké szerdáról csütörtökre lényegében véve stagnált. Ez azt is jelenti egyben, hogy egyelőre a fertőzöttek számának megugrását még nem követte a súlyos esetek felfutása, igaz, ez még bekövetkezhet a következő napokban. Ugyanis a korábbi tapasztalatok aztmutatják, hogy a úlyos esetek felfutási késleltve érződik a súlyos megbetegedéseket bemutató statisztikán.

További részletek hamarosan.

A cí mlapkép forrása: MTI/Vajda János.