Gázválság: tárgyalásokba kezdett az EU

Az Európai Unió az energiabiztos szerint azon dolgozik, miképpen tudná növelni gázkészletét, amelyet az oroszoktól jövő korlátozott mennyiség és a növekvő geopolitikai kockázatok is veszélyeztetnek.

A szombati miniszteri találkozó után Kadri Simson energiaügyi biztos azt nyilatkozta, hogy bár az EU-nak kimagasló gázinfrastruktúrája van vészhelyzet esetére, ébernek kell maradni és fel kell készülni minden kockázati tényezőre.

Az Európai Bizottság most több forgatókönyvet is elemez, miképpen tudnák biztosítani a tagországok megfelelő gázellátását a mostani szokatlanul alacsony gázkészletek és a keleti geopolitikai feszültségek mellett.

A francia riportereknek Simson azt is elmondta, hogy a bizottság jelenleg is tárgyalásokat folytat partnereivel a gázkészletek lehetséges emeléséről. Az EU szezonális gázkészlete jelenleg évtizedes mélyponton van, köszönhetően részben a norvég mezők szokásosnál is több ideig tartó karbantartásának, valamint annak, hogy az oroszok is inkább saját készleteiket töltötték fel. Nem kedvez a helyzetnek az orosz-ukrán konfliktus sem.

Simson kitért ugyanakkor arra is, hogy a fosszilis üzemanyagoktól és volatilis energiaáraktól való függőség végleges megoldását csakis a zöld átállás megvalósítása hozhatja el.

