Elszállt itthon a paradicsom ára az energiaárak robbanása miatt, tarolhat az olcsóbb import

Az elszálló áram- gáz- és műtrágya árak komoly kihívásokat okoznak a magyar, holland és lengyel zöldségtermesztési ágazatban, és ezek vezettek oda, hogy míg december elején 530 forint volt a paradicsom kilója a budapesti nagybani piacon, mostanra 830 forintra ugrott, az importparadicsom átlagára pedig 392 forintról szintén 56%-kal drágult 612 forintra – derül ki az Index körképéből.

A lapnak Gubacsi Péter, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke többek között arról beszélt, hogy hektikusan mozgó, és összességében rendkívüli magasságokban tartózkodó európai energiaárak miatt gyakorlatilag naponta változik, hogy mennyiért tudnak energiát vagy műtrágyát venni. Ezért arra tettek javaslatot a kormánynak a DélKerTÉSZ szervezettel együtt, hogy bővítse ki azon kkv-k körét, amelyek januártól júliusig jogosultak kedvezményesen villamos energiához jutni az egyetemes szolgáltatás keretében. A kormány által fél évre megengedett lehetőség ugyanis csak a legfeljebb 10 főt foglalkoztató cégeknek szól, miközben egy nagyobb kertészetben ennél többen dolgoznak.

A gázárak többszörözése miatt Európa-szerte több műtrágya-gyár is leállt, idehaza a Nitrogénművek viszont folyamatosan termelt és prioritásként kezeli a magyar gazdák kiszolgálását, de ezzel együtt itthonra is begyűrűzött a költségek elszállása miatt a műtrágyaárak elszállása.

A cikk szerint a gázárak hektikus mozgásai miatt

gyakorlatilag napi árazásúvá vált a zöldségtermesztők egyik legfontosabb alapanyaga, a műtrágya és ezzel együtt 50–100 százalékkal drágább, mint egy éve.

Nemcsak a gázárak gyűrűznek be a kertészetek termelési költségeinek ugrásába, hanem az áramáré is, mert a modernebb blokkfóliás növényházak, és a termálfűtéses üvegházak esetében is komoly tétel az egy év alatt három-négyszeresére drágult elektromos áramköltség. A döntően termálvizes dél-alföldi kertészetek értékesítését összefogó DélkerTÉSZ tagjai között van olyan üvegházas termelő, akinek 600 millió forinttal emelkedik éves szinten az áramszámlája amiatt, hogy a korábbi 37–45 forint/kilowattórás tarifa helyett 80–90 forint között volt kénytelen megújítani a lejáró szerződését – említett egy, a gazdák életét megkeserítő költségtényezőt Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélkerTÉSZ) elnök-ügyvezetője.

Nagypéter Sándor arra is rámutatott, hogy nemcsak a magyar, hanem a holland, és lengyel zöldségtermesztőknek is fokozott kihívás az energiaárak ugrása, ezért költségtakarékosság miatt többen közülük később kezdik például a paradicsom termesztését, így a téli szezonban az olcsóbb spanyol, marokkói és török áru árleszorító hatása is másként jelentkezik idehaza.

Összességében arra mutatott rá, hogy legalább 20-30%-os átadási áremelés lenne szükséges, de kérdéses, hogy az egyéb terhek miatt szorongatott kiskereskedelmi szektor mennyire fogadja el ezt. Egy túl intenzív, például 50-100%-os áremelés mellett pedig már félő, hogy még a tudatosabb magyar fogyasztói réteg is visszafogja, vagy teljesen leállítja a magyar paradicsom vásárlását és akkor már végképp az olcsóbb, főleg az unión kívülről érkező import térnyerése várható.

