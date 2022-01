Fellélegezhet az MNB, de jön a következő kamatemelés – Meddig tarthat ez?

Beke Károly 2022. január 24. 06:26

Érezhetően enyhült a nyomás a jegybankon az év elején, ennek jele az is, hogy a tavaly ősszel még sorozatosan emelkedő irányadó kamat 2022-ben egyelőre nem változott. Az egész mögött pedig elsősorban a forint erősödése áll. Ez persze nem jelenti, hogy itt hirtelen véget is értek a kamatemelések, hiszen hiába nem fenyeget az újabb történelmi forintmélypont, a jegybankot mégis csak az infláció érdekli, itt pedig a kép meglehetősen csúnya, és még romlott is az utóbbi hetekben. Csak könnyen lehet, hogy most már nem hetente, hanem havonta szigorít majd az MNB.